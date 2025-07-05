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Новини Фото Модернізація Шахедів
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Ворог атакував Харківщину безпілотниками з вибуховими елементами уповільненої дії. ФОТО

У Харківській області російські окупанти 4 липня застосували ударний безпілотник "шахед" з осколковими бойовими елементами, які детонували понад 6 годин. Деякі з них вибухали навіть через 20 годин після атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

"Робота по знищенню бойових елементів ускладнювалась тим, що вони починають самостійно вибухати один за одним через 2-6 годин після скиду. Останній осколковий бойовий елемент вибухає через 20 годин", - зазначили у центрі.

Під час обстеження території сапери за допомогою дронів виявили також другу бойову частину, яка не здетонувала. Її було знищено контрольованим підривом.

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На Харківщині сапери виявили вибухові елементи уповільненої дії
На Харківщині сапери виявили вибухові елементи уповільненої дії
На Харківщині сапери виявили вибухові елементи уповільненої дії

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боєприпаси (2310) росія (66560) Шахед (1261)


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*уки..бажаю вам шрапнельних дронів
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05.07.2025 15:05 Відповісти
 
 