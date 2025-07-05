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Враг атаковал Харьковщину беспилотниками с взрывными элементами замедленного действия. ФОТО

В Харьковской области российские оккупанты 4 июля применили ударный беспилотник "шахед" с осколочными боевыми элементами, которые детонировали более 6 часов. Некоторые из них взрывались даже через 20 часов после атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

"Работа по уничтожению боевых элементов осложнялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через 2-6 часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов", - отметили в центре.

При обследовании территории саперы с помощью дронов обнаружили также вторую боевую часть, которая не сдетонировала. Она была уничтожена контролируемым подрывом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия будет запускать 1000 и более "Шахедов" в сутки. Анализ разведданных, - Мадяр

В Харьковской области саперы обнаружили взрывные элементы замедленного действия
В Харьковской области саперы обнаружили взрывные элементы замедленного действия
В Харьковской области саперы обнаружили взрывные элементы замедленного действия

Автор: 

боеприпасы (2374) россия (96502) Шахед (1260)


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*уки..бажаю вам шрапнельних дронів
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05.07.2025 15:05 Ответить
 
 