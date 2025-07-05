Враг атаковал Харьковщину беспилотниками с взрывными элементами замедленного действия. ФОТО

В Харьковской области российские оккупанты 4 июля применили ударный беспилотник "шахед" с осколочными боевыми элементами, которые детонировали более 6 часов. Некоторые из них взрывались даже через 20 часов после атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

"Работа по уничтожению боевых элементов осложнялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через 2-6 часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов", - отметили в центре.

При обследовании территории саперы с помощью дронов обнаружили также вторую боевую часть, которая не сдетонировала. Она была уничтожена контролируемым подрывом.

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