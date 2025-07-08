УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11216 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Києва
3 593 21

Одним із відповідальних за підготовку удару по дитячій лікарні "Охматдит" є російський офіцер Шейнов, - ГУР МО. ФОТО

Українська військова розвідка встановила особу одного з військових РФ, який брав участь у підготовці масованого ракетного удару по Україні 8 липня 2024 року. Зокрема, й атаки на Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" у Києві, де перебували сотні важкохворих дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ГУР МО.

Зазначається, що одним з них, хто відповідав за підготовку удару по "Охматдиту" є начальник Спеціальної інженерної служби 121-го авіаполку 22-ї важкої бомбардувальної дивізії ЗС Росії майор Деніс Шейнов. 

У розвідці наголошують, що  він відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками.

Деніс Шейнов причетний до удару по Охматдит

"Воєнний злочинець Шейнов народився 30 січня 1978 року в Саратові. Паспорт: серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ Кіровського району міста Саратова.

Випускник саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ.", - йдеться в повідомленні.

Деніс Шейнов причетний до удару по Охматдит

У 2018-му Шейнов у складі російського військового контингенту брав участь у війні в Сирії. Нагороджений медалями "За воинскую доблесть" II ст. (2000), "За отличие в военной службе" I ст. (2015), "Участнику военной операции в Сирии" (2019).

Одружений, має сина та доньку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Десятки підприємств РФ, які залучені до виробництва ракет Х-101, перебувають поза західними санкціями, - ГУР МО

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня 2024 року

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Автор: 

Охматдит (250) ГУР (585)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Головна інтрига: МОЛОТОК чи САМОКАТ.

Варто почати з утилізації личинок.
Слава Україні!
показати весь коментар
08.07.2025 09:35 Відповісти
+15
Раз назвали поганяло цього ********, значить кобзон уже заніс на свій концерт ще один стілець.
показати весь коментар
08.07.2025 09:39 Відповісти
+12
підар
проте головним відповідальним за усі вбивства, звірства, каліцтва, катування є *****
саме за прямим наказом ***** вчиняють злодійства отакі підари
показати весь коментар
08.07.2025 09:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
підар
проте головним відповідальним за усі вбивства, звірства, каліцтва, катування є *****
саме за прямим наказом ***** вчиняють злодійства отакі підари
показати весь коментар
08.07.2025 09:33 Відповісти
Проте головним відповідальним за усі вбивства, звірства, каліцтва, катування є глибинний російський нарід - саме його побажання виконує ху@ло.
показати весь коментар
08.07.2025 10:28 Відповісти
Головним відповідальним за усі вбивства, звірства, каліцтва, катування є той, хто готувався до шашликів на майскіє, а не до захисту своєї країни, а москалів пропонував зустрічати на кордоні горілкою і холодцем. А для цього відвів війська і розмінував мости і переходи.
показати весь коментар
08.07.2025 11:17 Відповісти
Головна інтрига: МОЛОТОК чи САМОКАТ.

Варто почати з утилізації личинок.
Слава Україні!
показати весь коментар
08.07.2025 09:35 Відповісти
Повинен здохнуть разом зі свиноматкою.
показати весь коментар
08.07.2025 10:40 Відповісти
І приплодом.
показати весь коментар
08.07.2025 10:51 Відповісти
Раз назвали поганяло цього ********, значить кобзон уже заніс на свій концерт ще один стілець.
показати весь коментар
08.07.2025 09:39 Відповісти
орчиха ладу хоче, по очам видно.світяться так..
показати весь коментар
08.07.2025 09:44 Відповісти
І він, і вона: де подумать - повужче, де пожрать - поширше.
показати весь коментар
08.07.2025 09:50 Відповісти
Таке вже бачили.
показати весь коментар
08.07.2025 09:44 Відповісти
Падаляк такий напружений, наче понос стримує😁
показати весь коментар
08.07.2025 09:52 Відповісти
На завданні. Сконцентрований.
показати весь коментар
08.07.2025 09:55 Відповісти
Та і гнида зліва така ж.
показати весь коментар
08.07.2025 09:56 Відповісти
які мерзенні пики...
показати весь коментар
08.07.2025 09:55 Відповісти
Пора починати карати таких злочинців більше систематично, якщо потрібно скинемося на самокат і інші засоби доставки бавовни таким тварюкам
показати весь коментар
08.07.2025 10:00 Відповісти
Легітимна ціль. Чекаємо на справедливу "нагороду" покидьку.
показати весь коментар
08.07.2025 10:16 Відповісти
Ну шо Шейнов, догрався, тепер вибирай собі дерев*яний макентош, або чорний мішок.
показати весь коментар
08.07.2025 10:16 Відповісти
Згоден, що треба знищувати лічинок і сімейного кодла!!!
показати весь коментар
08.07.2025 10:48 Відповісти
чому ховають обличчя дітей.нехай весь світ дивиться на цих виродків
показати весь коментар
08.07.2025 11:14 Відповісти
Суд, вирок- і в Інтерпол.... І хай сидить в своїх болотах разом з сім'єю... Нє, можна до Кіма в КНДР.
показати весь коментар
08.07.2025 11:19 Відповісти
Самокат-це і суд і вирок і Інтерпол...він незмінний у складі колегії суддів...
показати весь коментар
08.07.2025 11:25 Відповісти
 
 