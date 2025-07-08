Одним із відповідальних за підготовку удару по дитячій лікарні "Охматдит" є російський офіцер Шейнов, - ГУР МО. ФОТО

Українська військова розвідка встановила особу одного з військових РФ, який брав участь у підготовці масованого ракетного удару по Україні 8 липня 2024 року. Зокрема, й атаки на Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" у Києві, де перебували сотні важкохворих дітей.



Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ГУР МО.

Зазначається, що одним з них, хто відповідав за підготовку удару по "Охматдиту" є начальник Спеціальної інженерної служби 121-го авіаполку 22-ї важкої бомбардувальної дивізії ЗС Росії майор Деніс Шейнов.

У розвідці наголошують, що він відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками.

"Воєнний злочинець Шейнов народився 30 січня 1978 року в Саратові. Паспорт: серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ Кіровського району міста Саратова.

Випускник саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ.", - йдеться в повідомленні.

У 2018-му Шейнов у складі російського військового контингенту брав участь у війні в Сирії. Нагороджений медалями "За воинскую доблесть" II ст. (2000), "За отличие в военной службе" I ст. (2015), "Участнику военной операции в Сирии" (2019).

Одружений, має сина та доньку.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня 2024 року

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.