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Новости Фото Обстрелы Киева
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Одним из ответственных за подготовку удара по детской больнице "Охматдет" является российский офицер Шейнов, - ГУР МО. ФОТО

Украинская военная разведка установила личность одного из военных РФ, который участвовал в подготовке массированного ракетного удара по Украине 8 июля 2024 года. В частности, и атаки на Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" в Киеве, где находились сотни тяжелобольных детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ГУР МО.

Отмечается, что одним из них, кто отвечал за подготовку удара по "Охматдету" является начальник Специальной инженерной службы 121-го авиаполка 22-й тяжелой бомбардировочной дивизии ВС России майор Денис Шейнов.

В разведке отмечают, что он отвечал за организацию технической подготовки крылатых ракет воздушного базирования Х-101 к применению самолетами.

Денис Шейнов причастен к удару по Охматдету

"Военный преступник Шейнов родился 30 января 1978 года в Саратове. Паспорт: серия 6302 №906672, выданный 15 марта 2002 года отделом внутренних дел Кировского района города Саратова.

Выпускник саратовского высшего военного инженерного командного училища ракетных войск.", - говорится в сообщении.

Денис Шейнов причастен к удару по Охматдету

В 2018-м Шейнов в составе российского военного контингента участвовал в войне в Сирии. Награжден медалями "За воинскую доблесть" II ст. (2000), "За отличие в военной службе" I ст. (2015), "Участнику военной операции в Сирии" (2019).

Женат, имеет сына и дочь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Десятки предприятий РФ, которые привлечены к производству ракет Х-101, находятся вне западных санкций, - ГУР МО

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля 2024 года

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН о последствиях российской ракетной атаки на больницу.

Автор: 

ОХМАТДЕТ (245) ГУР (505)


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Топ комментарии
+25
Головна інтрига: МОЛОТОК чи САМОКАТ.

Варто почати з утилізації личинок.
Слава Україні!
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08.07.2025 09:35 Ответить
+18
Раз назвали поганяло цього ********, значить кобзон уже заніс на свій концерт ще один стілець.
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08.07.2025 09:39 Ответить
+12
підар
проте головним відповідальним за усі вбивства, звірства, каліцтва, катування є *****
саме за прямим наказом ***** вчиняють злодійства отакі підари
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08.07.2025 09:33 Ответить
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підар
проте головним відповідальним за усі вбивства, звірства, каліцтва, катування є *****
саме за прямим наказом ***** вчиняють злодійства отакі підари
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08.07.2025 09:33 Ответить
Проте головним відповідальним за усі вбивства, звірства, каліцтва, катування є глибинний російський нарід - саме його побажання виконує ху@ло.
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08.07.2025 10:28 Ответить
Головним відповідальним за усі вбивства, звірства, каліцтва, катування є той, хто готувався до шашликів на майскіє, а не до захисту своєї країни, а москалів пропонував зустрічати на кордоні горілкою і холодцем. А для цього відвів війська і розмінував мости і переходи.
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08.07.2025 11:17 Ответить
Головна інтрига: МОЛОТОК чи САМОКАТ.

Варто почати з утилізації личинок.
Слава Україні!
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08.07.2025 09:35 Ответить
Повинен здохнуть разом зі свиноматкою.
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08.07.2025 10:40 Ответить
І приплодом.
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08.07.2025 10:51 Ответить
Раз назвали поганяло цього ********, значить кобзон уже заніс на свій концерт ще один стілець.
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08.07.2025 09:39 Ответить
орчиха ладу хоче, по очам видно.світяться так..
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08.07.2025 09:44 Ответить
І він, і вона: де подумать - повужче, де пожрать - поширше.
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08.07.2025 09:50 Ответить
Таке вже бачили.
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08.07.2025 09:44 Ответить
Падаляк такий напружений, наче понос стримує😁
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08.07.2025 09:52 Ответить
На завданні. Сконцентрований.
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08.07.2025 09:55 Ответить
Та і гнида зліва така ж.
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08.07.2025 09:56 Ответить
які мерзенні пики...
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08.07.2025 09:55 Ответить
Пора починати карати таких злочинців більше систематично, якщо потрібно скинемося на самокат і інші засоби доставки бавовни таким тварюкам
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08.07.2025 10:00 Ответить
Легітимна ціль. Чекаємо на справедливу "нагороду" покидьку.
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08.07.2025 10:16 Ответить
Ну шо Шейнов, догрався, тепер вибирай собі дерев*яний макентош, або чорний мішок.
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08.07.2025 10:16 Ответить
Згоден, що треба знищувати лічинок і сімейного кодла!!!
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08.07.2025 10:48 Ответить
чому ховають обличчя дітей.нехай весь світ дивиться на цих виродків
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08.07.2025 11:14 Ответить
Суд, вирок- і в Інтерпол.... І хай сидить в своїх болотах разом з сім'єю... Нє, можна до Кіма в КНДР.
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08.07.2025 11:19 Ответить
Самокат-це і суд і вирок і Інтерпол...він незмінний у складі колегії суддів...
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08.07.2025 11:25 Ответить
 
 