Одним из ответственных за подготовку удара по детской больнице "Охматдет" является российский офицер Шейнов, - ГУР МО. ФОТО

Украинская военная разведка установила личность одного из военных РФ, который участвовал в подготовке массированного ракетного удара по Украине 8 июля 2024 года. В частности, и атаки на Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" в Киеве, где находились сотни тяжелобольных детей.



Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ГУР МО.

Отмечается, что одним из них, кто отвечал за подготовку удара по "Охматдету" является начальник Специальной инженерной службы 121-го авиаполка 22-й тяжелой бомбардировочной дивизии ВС России майор Денис Шейнов.

В разведке отмечают, что он отвечал за организацию технической подготовки крылатых ракет воздушного базирования Х-101 к применению самолетами.

"Военный преступник Шейнов родился 30 января 1978 года в Саратове. Паспорт: серия 6302 №906672, выданный 15 марта 2002 года отделом внутренних дел Кировского района города Саратова.

Выпускник саратовского высшего военного инженерного командного училища ракетных войск.", - говорится в сообщении.

В 2018-м Шейнов в составе российского военного контингента участвовал в войне в Сирии. Награжден медалями "За воинскую доблесть" II ст. (2000), "За отличие в военной службе" I ст. (2015), "Участнику военной операции в Сирии" (2019).

Женат, имеет сына и дочь.

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Удар РФ по "Охматдету" 8 июля 2024 года

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН о последствиях российской ракетной атаки на больницу.