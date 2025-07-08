Дрони атакували окуповані Старобільськ, Сватове та Біловодськ на Луганщині. ФОТО
Зранку 8 липня безпілотники атакували центри міст Старобільськ, Сватове та с. Біловодськ на тимчасово окупованій Луганщині.
Про це у телеграмі повідомив начальник Сіверськодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомляється про прильоти в Старобільськ і у Сватове. Пасічник ниє, що ще і Біловодськ", - написав Власенко, посилаючись на "голову окупаційної адміністрації" тимчасово захопленої Луганської області Леоніда Пасічника.
За даними останнього, у Сватовому пошкоджена будівля податкової інспекції окупантів, у Старобільську –– адміністративні будівлі й магазин.
Попередньо, у Біловодську постраждала 1 особа.
Водночас деякі українські військові канали повідомляють, що ціллю атаки був штаб 41-ї загальновійськової армії РФ.
Будь ласка, зачекайте...
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