УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13808 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окуповані території Ситуація на окупованій Луганщині
1 241 0

Дрони атакували окуповані Старобільськ, Сватове та Біловодськ на Луганщині. ФОТО

Зранку 8 липня безпілотники атакували центри міст Старобільськ, Сватове та с. Біловодськ на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це у телеграмі повідомив начальник Сіверськодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляється про прильоти в Старобільськ і у Сватове. Пасічник ниє, що ще і Біловодськ", - написав Власенко, посилаючись на "голову окупаційної адміністрації" тимчасово захопленої Луганської області Леоніда Пасічника.

За даними останнього, у Сватовому пошкоджена будівля податкової інспекції окупантів, у Старобільську –– адміністративні будівлі й магазин. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окуповані регіони - це своєрідний тягар для Росії, який використовується як політичний інструмент, - Павел

Дрони атакували окуповані Старобільськ, Сватове та Біловодськ на Луганщині

Попередньо, у Біловодську постраждала 1 особа.

Водночас деякі українські військові канали повідомляють, що ціллю атаки був штаб 41-ї загальновійськової армії РФ.

Дрони атакували окуповані Старобільськ, Сватове та Біловодськ на Луганщині

Автор: 

Сватове (59) Старобільськ (21) Луганська область (4905) Сватівський район (14) Старобільський район (2) Біловодськ (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 