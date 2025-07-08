Дроны атаковали оккупированные Старобельск, Сватово и Беловодск в Луганской области. ФОТО
Утром 8 июля беспилотники атаковали центры городов Старобельск, Сватово и с. Беловодск на временно оккупированной Луганщине.
Об этом в телеграмме сообщил начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщается о прилетах в Старобельск и в Сватово. Пасечник ноет, что еще и Беловодск", - написал Власенко, ссылаясь на "главу оккупационной администрации" временно захваченной Луганской области Леонида Пасечника.
По данным последнего, в Сватово повреждено здание налоговой инспекции оккупантов, в Старобельске - административные здания и магазин.
Предварительно, в Беловодске пострадал 1 человек.
В то же время некоторые украинские военные каналы сообщают, что целью атаки был штаб 41-й общевойсковой армии РФ.
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