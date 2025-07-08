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Дроны атаковали оккупированные Старобельск, Сватово и Беловодск в Луганской области. ФОТО

Утром 8 июля беспилотники атаковали центры городов Старобельск, Сватово и с. Беловодск на временно оккупированной Луганщине.

Об этом в телеграмме сообщил начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщается о прилетах в Старобельск и в Сватово. Пасечник ноет, что еще и Беловодск", - написал Власенко, ссылаясь на "главу оккупационной администрации" временно захваченной Луганской области Леонида Пасечника.

По данным последнего, в Сватово повреждено здание налоговой инспекции оккупантов, в Старобельске - административные здания и магазин.

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Дроны атаковали оккупированные Старобельск, Сватово и Беловодск в Луганской области

Предварительно, в Беловодске пострадал 1 человек.

В то же время некоторые украинские военные каналы сообщают, что целью атаки был штаб 41-й общевойсковой армии РФ.

Дроны атаковали оккупированные Старобельск, Сватово и Беловодск в Луганской области

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Сватово (115) Старобельск (15) Луганская область (6522) Сватовский район (14) Старобельский район (1) Беловодск (1)


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