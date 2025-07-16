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$10 тис. за нелегальну втечу з країни: переправника ухилянтів, який пропонував хабар прикордоннику, затримано на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Правоохоронці заблокували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Для реалізації злочинного плану зловмисник хотів підкупити прикордонника та запропонував йому 10 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Закарпатської області викрили ділка - організатора незаконного переправлення військовозобов’язаних до Угорщини.

переправлення ухилянтів за кордон
переправлення ухилянтів за кордон
переправлення ухилянтів за кордон
переправлення ухилянтів за кордон
переправлення ухилянтів за кордон

Як працювала схема?

"Зловмисником виявився 34-річний мешканець міста Мукачево. Він підшукував охочих уникнути служби в армії та за гроші обіцяв допомогти нелегально покинути країну. "Клієнтам" пропонував іти поза офіційними пунктами пропуску, гарантуючи організацію безперешкодного доїзду через прикордонні пости", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: До Словаччини за $12 000: на Закарпатті викрито канал нелегального виїзду чоловіків за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У свою нелегальну схему фігурант активно намагався втягнути працівника Держприкордонної служби, запропонувавши "угоду". За його замислом останній мав би пропустити автомобіль з чотирма "клієнтами" без належної перевірки та підказати найбезпечніший маршрут втечі. За таку послугу пропонував 10 тисяч доларів "винагороди".

Зібравши групу "туристів-втікачів", ділок мав безперешкодно провезти їх через блокпост, де чергував прикордонник, до місця перетину. Що правда план зловмисника не здійснився, оскільки військовослужбовець діяв під контролем оперативників ДВБ НПУ та внутрішньої безпеки ДПСУ.

Затримання фігурантів 

Фігуранта затримали в установленому законом порядку під час передачі частини хабаря - більше 4 тисяч доларів. У нього також вилучили автомобіль на якому він перевозив "клієнтів" та грошові кошти - понад 160 тисяч гривень, 1400 євро та 100 доларів.

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Що загрожує?

Слідчі ГУНП в Закарпатській області вже вручили зловмиснику підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Автор: 

хабар (4757) Мукачево (175) Нацполіція (15358) ухилянти (1057) Закарпатська область (2099) Мукачівський район (6)


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Топ коментарі
+3
Ухухух! Нелегальна ВТЕЧА з країни! Оце допанувалися! до сліз чи реготу...
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16.07.2025 11:34 Відповісти
+2
да хоть 20 дай, поhuj.
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16.07.2025 12:09 Відповісти
+1
сьогодні за такі копійки у погранцов і прищ не вискочить )
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16.07.2025 11:45 Відповісти
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Ухухух! Нелегальна ВТЕЧА з країни! Оце допанувалися! до сліз чи реготу...
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16.07.2025 11:34 Відповісти
Все справедливо.Наголосували папріколу,тепер можна хотьпаржать.Це до речі ще один приклад того,що мудрий нарід сам підтримує і схвалює корупцію коли справа стосується власної вигоди чи інтересів.
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16.07.2025 11:47 Відповісти
Мабуть на дрони скидувались, останню копієчку ( шаг💪🇺🇦) відкладали
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16.07.2025 11:40 Відповісти
сьогодні за такі копійки у погранцов і прищ не вискочить )
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16.07.2025 11:45 Відповісти
Надо 9 лет давать тварям ухилянским, а не тем кто их перевозит. Коррупция это иногда палка с 2мя концами, и те кто предлагают деньги и хотят "порешать вопросы" виновны БОЛЬШЕ чем те, кто их перевозит или делают поддельные документы. В этом случае именно спрос порождает предложение.
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16.07.2025 12:05 Відповісти
да хоть 20 дай, поhuj.
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16.07.2025 12:09 Відповісти
Ну и правда, 20 норм. Я б их вообще б растрелял да и все, толку от них )) Разве что радуют иногда когда топнут в Тисе, такой кайф, вся Украина радуется ))
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16.07.2025 12:19 Відповісти
Коли вже???!!!! Коли ж нарешті почнеш стріляти???!!!!!
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16.07.2025 12:59 Відповісти
А ти чому за всю Україну розписуєшся? Не екстраполюй свої психічні проблеми на всіх українців.
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16.07.2025 13:29 Відповісти
 
 