$10 тыс. за нелегальный побег из страны: перевозчик уклонистов, который предлагал взятку пограничнику, задержан на Закарпатье. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители заблокировали очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Для реализации преступного плана злоумышленник хотел подкупить пограничника и предложил ему 10 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оперативники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями полиции Закарпатской области разоблачили дельца - организатора незаконной переправки военнообязанных в Венгрию.











Как работала схема?

"Злоумышленником оказался 34-летний житель города Мукачево. Он подыскивал желающих избежать службы в армии и за деньги обещал помочь нелегально покинуть страну. "Клиентам" предлагал идти вне официальных пунктов пропуска, гарантируя организацию беспрепятственного проезда через пограничные посты", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Словакию за $12 000: на Закарпатье разоблачен канал нелегального выезда мужчин за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В свою нелегальную схему фигурант активно пытался втянуть работника Госпогранслужбы, предложив "сделку". По его замыслу последний должен был бы пропустить автомобиль с четырьмя "клиентами" без надлежащей проверки и подсказать самый безопасный маршрут побега. За такую услугу предлагал 10 тысяч долларов "вознаграждения".

Собрав группу "туристов-беглецов", делец должен был беспрепятственно провезти их через блокпост, где дежурил пограничник, к месту пересечения. Правда план злоумышленника не осуществился, поскольку военнослужащий действовал под контролем оперативников ДВБ НПУ и внутренней безопасности ГПСУ.

Задержание фигурантов

Фигуранта задержали в установленном законом порядке во время передачи части взятки - более 4 тысяч долларов. У него также изъяли автомобиль на котором он перевозил "клиентов" и денежные средства - более 160 тысяч гривен, 1400 евро и 100 долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $5,9 тыс. предлагал помочь обновить военно-учетные данные в ТЦК Киевской области: Сообщено о подозрении работнику суда. ФОТО

Что грозит?

Следователи ГУНП в Закарпатской области уже вручили злоумышленнику подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч.1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ему грозит до девяти лет лишения свободы.