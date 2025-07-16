РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10804 посетителя онлайн
Новости Фото
583 8

$10 тыс. за нелегальный побег из страны: перевозчик уклонистов, который предлагал взятку пограничнику, задержан на Закарпатье. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители заблокировали очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Для реализации преступного плана злоумышленник хотел подкупить пограничника и предложил ему 10 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оперативники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями полиции Закарпатской области разоблачили дельца - организатора незаконной переправки военнообязанных в Венгрию.

переправка уклонистов за границу
переправка уклонистов за границу
переправка уклонистов за границу
переправка уклонистов за границу
переправка уклонистов за границу

Как работала схема?

"Злоумышленником оказался 34-летний житель города Мукачево. Он подыскивал желающих избежать службы в армии и за деньги обещал помочь нелегально покинуть страну. "Клиентам" предлагал идти вне официальных пунктов пропуска, гарантируя организацию беспрепятственного проезда через пограничные посты", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Словакию за $12 000: на Закарпатье разоблачен канал нелегального выезда мужчин за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В свою нелегальную схему фигурант активно пытался втянуть работника Госпогранслужбы, предложив "сделку". По его замыслу последний должен был бы пропустить автомобиль с четырьмя "клиентами" без надлежащей проверки и подсказать самый безопасный маршрут побега. За такую услугу предлагал 10 тысяч долларов "вознаграждения".

Собрав группу "туристов-беглецов", делец должен был беспрепятственно провезти их через блокпост, где дежурил пограничник, к месту пересечения. Правда план злоумышленника не осуществился, поскольку военнослужащий действовал под контролем оперативников ДВБ НПУ и внутренней безопасности ГПСУ.

Задержание фигурантов

Фигуранта задержали в установленном законом порядке во время передачи части взятки - более 4 тысяч долларов. У него также изъяли автомобиль на котором он перевозил "клиентов" и денежные средства - более 160 тысяч гривен, 1400 евро и 100 долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $5,9 тыс. предлагал помочь обновить военно-учетные данные в ТЦК Киевской области: Сообщено о подозрении работнику суда. ФОТО

Что грозит?

Следователи ГУНП в Закарпатской области уже вручили злоумышленнику подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч.1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Автор: 

взятка (6201) Мукачево (345) Нацполиция (16636) уклонисты (986) Закарпатская область (2626) Мукачевский район (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ухухух! Нелегальна ВТЕЧА з країни! Оце допанувалися! до сліз чи реготу...
показать весь комментарий
16.07.2025 11:34 Ответить
Все справедливо.Наголосували папріколу,тепер можна хотьпаржать.Це до речі ще один приклад того,що мудрий нарід сам підтримує і схвалює корупцію коли справа стосується власної вигоди чи інтересів.
показать весь комментарий
16.07.2025 11:47 Ответить
Мабуть на дрони скидувались, останню копієчку ( шаг💪🇺🇦) відкладали
показать весь комментарий
16.07.2025 11:40 Ответить
сьогодні за такі копійки у погранцов і прищ не вискочить )
показать весь комментарий
16.07.2025 11:45 Ответить
Надо 9 лет давать тварям ухилянским, а не тем кто их перевозит. Коррупция это иногда палка с 2мя концами, и те кто предлагают деньги и хотят "порешать вопросы" виновны БОЛЬШЕ чем те, кто их перевозит или делают поддельные документы. В этом случае именно спрос порождает предложение.
показать весь комментарий
16.07.2025 12:05 Ответить
да хоть 20 дай, поhuj.
показать весь комментарий
16.07.2025 12:09 Ответить
Ну и правда, 20 норм. Я б их вообще б растрелял да и все, толку от них )) Разве что радуют иногда когда топнут в Тисе, такой кайф, вся Украина радуется ))
показать весь комментарий
16.07.2025 12:19 Ответить
Боже, гроші!!!!! СПРАВЖНІ ГРОШІ!!!! ХОЧ БИ ПОТРИМАТИ РАЗ В ЖИТТІ ЇХ!!!!!!!
показать весь комментарий
16.07.2025 12:18 Ответить
 
 