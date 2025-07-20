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Новини Фото обстріли Херсонщини
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Вранці росіяни вдарили по Зимівнику на Херсонщині: поранено 17-річну дівчину та її батька. ФОТО

Сьогодні, 20 липня, російські війська здійснили обстріл селища Зимівник в Херсонській області, унаслідок чого постраждала дитина та її батько.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки 17-річна дівчинка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення гомілки.

У 51-річного чоловіка - вибухова травма, термічний опік грудної клітки та отруєння продуктами горіння.

Нині потерпілі перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу.

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За даними Херсонської обласної прокуратури, військові РФ здійснили артилерійський обстріл селища Зимівник у Херсонському районі близько 05:00.

Удар по Зимівнику на Херсонщині 20 липня
Удар по Зимівнику на Херсонщині 20 липня

Автор: 

обстріл (29947) Херсонська область (6029) Херсонський район (464) Зимівник (2)


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