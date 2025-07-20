Вранці росіяни вдарили по Зимівнику на Херсонщині: поранено 17-річну дівчину та її батька. ФОТО

Сьогодні, 20 липня, російські війська здійснили обстріл селища Зимівник в Херсонській області, унаслідок чого постраждала дитина та її батько.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки 17-річна дівчинка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення гомілки.



У 51-річного чоловіка - вибухова травма, термічний опік грудної клітки та отруєння продуктами горіння.



Нині потерпілі перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу.

Також дивіться: Росіяни поранили за день чотирьох людей у Херсоні. ФОТОрепортаж

За даними Херсонської обласної прокуратури, військові РФ здійснили артилерійський обстріл селища Зимівник у Херсонському районі близько 05:00.



