Утром россияне ударили по Зимовнику в Херсонской области: ранена 17-летняя девушка и ее отец. ФОТО

Сегодня, 20 июля, российские войска совершили обстрел поселка Зимовник в Херсонской области, в результате чего пострадал ребенок и его отец.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеской атаки 17-летняя девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение голени.



У 51-летнего мужчины - взрывная травма, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения.



Сейчас пострадавшие находятся в больнице, где получают необходимую помощь.

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По данным Херсонской областной прокуратуры, военные РФ осуществили артиллерийский обстрел поселка Зимовник в Херсонском районе около 05:00.



