РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7292 посетителя онлайн
Новости Фото обстрелы Херсонщины
634 0

Утром россияне ударили по Зимовнику в Херсонской области: ранена 17-летняя девушка и ее отец. ФОТО

Сегодня, 20 июля, российские войска совершили обстрел поселка Зимовник в Херсонской области, в результате чего пострадал ребенок и его отец.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеской атаки 17-летняя девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение голени.

У 51-летнего мужчины - взрывная травма, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, где получают необходимую помощь.

Также смотрите: Россияне ранили за день четырех человек в Херсоне. ФОТОрепортаж

По данным Херсонской областной прокуратуры, военные РФ осуществили артиллерийский обстрел поселка Зимовник в Херсонском районе около 05:00.

Удар по Зимівнику в Херсонской области 20 июля
Удар по Зимівнику в Херсонской области 20 июля

Автор: 

обстрел (28623) Херсонская область (5035) Херсонский район (455) Зимовник (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 