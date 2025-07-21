Доба на Харківщині: внаслідок обстрілів постраждали семеро людей. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби атакували Харків і 10 населених пунктів Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Окупанти застосували ракети, FPV-дрони та БпЛА для ударів по обласному центру, Чугуївському та Куп’янському районах. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.

Київський район Харкова військові РФ масовано атакували 26 ударними безпілотниками. Силами ППО було збито 15 дронів. Пошкоджені приміщення двох адмінбудівель, багатоквартирний будинок, дорожнє покриття, трамвайні дроти.

Внаслідок ударів по місту Куп’янськ пошкоджені будинки та магазин. Двоє цивільних чоловіків та двоє жінок дістали поранень.

У селі Старовірівка через ворожий обстріл керованими авіабомбами пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки. Постраждали двоє людей.

По Чугуївському району військові РФ застосували ударні БпЛА. Пошкоджені приміщення бази відпочинку, скління у приватних будинках та лінії електропередач. Сталися пожежі.

У Берестинському районі пошкоджено скління вікон залізничної станції.

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