Сутки в Харьковской области: в результате обстрелов пострадали семь человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики за прошедшие сутки атаковали Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
Оккупанты применили ракеты, FPV-дроны и БПЛА для ударов по областному центру, Чугуевскому и Купянскому районам. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.
Киевский район Харькова военные РФ массированно атаковали 26 ударными беспилотниками. Силами ПВО было сбито 15 дронов. Повреждены помещения двух админзданий, многоквартирный дом, дорожное покрытие, трамвайные провода.
В результате ударов по городу Купянск повреждены дома и магазин. Двое гражданских мужчин и две женщины получили ранения.
В селе Староверовка из-за вражеского обстрела управляемыми авиабомбами повреждены частные и многоэтажные дома. Пострадали два человека.
По Чугуевскому району военные РФ применили ударные БПЛА. Повреждены помещения базы отдыха, остекление в частных домах и линии электропередач. Произошли пожары.
В Берестинском районе повреждено остекление окон железнодорожной станции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль