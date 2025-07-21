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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки в Харьковской области: в результате обстрелов пострадали семь человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики за прошедшие сутки атаковали Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Оккупанты применили ракеты, FPV-дроны и БПЛА для ударов по областному центру, Чугуевскому и Купянскому районам. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

Киевский район Харькова военные РФ массированно атаковали 26 ударными беспилотниками. Силами ПВО было сбито 15 дронов. Повреждены помещения двух админзданий, многоквартирный дом, дорожное покрытие, трамвайные провода.

В результате ударов по городу Купянск повреждены дома и магазин. Двое гражданских мужчин и две женщины получили ранения.

В селе Староверовка из-за вражеского обстрела управляемыми авиабомбами повреждены частные и многоэтажные дома. Пострадали два человека.

По Чугуевскому району военные РФ применили ударные БПЛА. Повреждены помещения базы отдыха, остекление в частных домах и линии электропередач. Произошли пожары.

В Берестинском районе повреждено остекление окон железнодорожной станции.

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Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область

Автор: 

обстрел (28636) Харьков (7669) Харьковская область (1310) Купянский район (318) Харьковский район (444) Чугуевский район (180) Купянск (713)


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