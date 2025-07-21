Стріляв з пістолета, святкуючи перемогу Усика: киянину загрожує 5 років за ґратами. ФОТОрепортаж

Відзначив перемогу українського спортсмена, влаштувавши стрілянину на вулиці — поліцейські затримали киянина за вчинення хуліганських дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Києва

Як встановили правоохоронці, 36-річний місцевий мешканець дивився спортивну трансляцію в альтанці поруч із будинком у Дарницькому районі столиці.

Емоційно відзначив перемогу Усика

Після завершення ефіру, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив емоційно відзначити перемогу українського спортсмена, здійснивши шість пострілів із травматичного пістолета: чотири – в повітря, ще два – в дерево, чим налякав місцевих мешканців.

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5 років за ґратами

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчі вилучили зброю, а порушнику повідомили про підозру у хуліганстві. Чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Усик нокаутував Дюбуа і захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу.