Стріляв з пістолета, святкуючи перемогу Усика: киянину загрожує 5 років за ґратами. ФОТОрепортаж
Відзначив перемогу українського спортсмена, влаштувавши стрілянину на вулиці — поліцейські затримали киянина за вчинення хуліганських дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Києва
Як встановили правоохоронці, 36-річний місцевий мешканець дивився спортивну трансляцію в альтанці поруч із будинком у Дарницькому районі столиці.
Емоційно відзначив перемогу Усика
Після завершення ефіру, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив емоційно відзначити перемогу українського спортсмена, здійснивши шість пострілів із травматичного пістолета: чотири – в повітря, ще два – в дерево, чим налякав місцевих мешканців.
5 років за ґратами
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчі вилучили зброю, а порушнику повідомили про підозру у хуліганстві. Чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Усик нокаутував Дюбуа і захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу.
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російська система авторитаризму (насправді практичності та раціоналізму) ніколи не стала б робити з цієї дрібниці новину, яка варта публікації. Натомість швидко отримала би з підслідного ще одного солдата