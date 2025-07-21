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Новини Фото Бій Усик-Дюбуа
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Стріляв з пістолета, святкуючи перемогу Усика: киянину загрожує 5 років за ґратами. ФОТОрепортаж

Відзначив перемогу українського спортсмена, влаштувавши стрілянину на вулиці — поліцейські затримали киянина за вчинення хуліганських дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Києва

Як встановили правоохоронці, 36-річний місцевий мешканець дивився спортивну трансляцію в альтанці поруч із будинком у Дарницькому районі столиці.

Емоційно відзначив перемогу Усика

Після завершення ефіру, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив емоційно відзначити перемогу українського спортсмена, здійснивши шість пострілів із травматичного пістолета: чотири – в повітря, ще два – в дерево, чим налякав місцевих мешканців.

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після перемоги Усика стріляв з пістолета в Києві
після перемоги Усика стріляв з пістолета в Києві
після перемоги Усика стріляв з пістолета в Києві
після перемоги Усика стріляв з пістолета в Києві

5 років за ґратами

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчі вилучили зброю, а порушнику повідомили про підозру у хуліганстві. Чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Усик нокаутував Дюбуа і захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Автор: 

Київ (19906) стрілянина (1811) суд (11790) Усик Олександр (79)


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21.07.2025 18:35 Відповісти
Если ствол законный и никто не пострадал - то это максимум хулиганка. Если ствол левый, и чувак бухой - то залетит по полной
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21.07.2025 18:39 Відповісти
українська система демократії (насправді колективного популізму та демагогії) зробить з цієї дрібної події привід для сусіпльного обговорення. І всі тренди цього обговорення будуть в основному не на користь країні
російська система авторитаризму (насправді практичності та раціоналізму) ніколи не стала б робити з цієї дрібниці новину, яка варта публікації. Натомість швидко отримала би з підслідного ще одного солдата
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21.07.2025 18:40 Відповісти
На передку стрiлянина з пiстолета не вважається ************! 😁
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21.07.2025 18:58 Відповісти
Дбл блдь.
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21.07.2025 19:03 Відповісти
 
 