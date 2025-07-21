Стрелял из пистолета, празднуя победу Усика: киевлянину грозит 5 лет за решеткой. ФОТОРЕПОРТАЖ
Отметил победу украинского спортсмена, устроив стрельбу на улице - полицейские задержали киевлянина за совершение хулиганских действий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киева
Как установили правоохранители, 36-летний местный житель смотрел спортивную трансляцию в беседке рядом с домом в Дарницком районе столицы.
Эмоционально отметил победу Усика
После завершения эфира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил эмоционально отметить победу украинского спортсмена, осуществив шесть выстрелов из травматического пистолета: четыре - в воздух, еще два - в дерево, чем напугал местных жителей.
5 лет за решеткой
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Следователи изъяли оружие, а нарушителю сообщили о подозрении в хулиганстве. Мужчине грозит до 5 лет ограничения свободы.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Усик нокаутировал Дюбуа и защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу.
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російська система авторитаризму (насправді практичності та раціоналізму) ніколи не стала б робити з цієї дрібниці новину, яка варта публікації. Натомість швидко отримала би з підслідного ще одного солдата