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Новости Фото Бой Усик-Дюбуа
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Стрелял из пистолета, празднуя победу Усика: киевлянину грозит 5 лет за решеткой. ФОТОРЕПОРТАЖ

Отметил победу украинского спортсмена, устроив стрельбу на улице - полицейские задержали киевлянина за совершение хулиганских действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киева

Как установили правоохранители, 36-летний местный житель смотрел спортивную трансляцию в беседке рядом с домом в Дарницком районе столицы.

Эмоционально отметил победу Усика

После завершения эфира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил эмоционально отметить победу украинского спортсмена, осуществив шесть выстрелов из травматического пистолета: четыре - в воздух, еще два - в дерево, чем напугал местных жителей.

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После победы Усика стрелял из пистолета в Киеве
После победы Усика стрелял из пистолета в Киеве
После победы Усика стрелял из пистолета в Киеве
После победы Усика стрелял из пистолета в Киеве

5 лет за решеткой

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Следователи изъяли оружие, а нарушителю сообщили о подозрении в хулиганстве. Мужчине грозит до 5 лет ограничения свободы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Усик нокаутировал Дюбуа и защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Киев (25892) стрельба (3284) суд (25181) Усик Александр (82)


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Кончене!
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21.07.2025 18:35 Ответить
Если ствол законный и никто не пострадал - то это максимум хулиганка. Если ствол левый, и чувак бухой - то залетит по полной
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21.07.2025 18:39 Ответить
А якщо б влучив у прокурора? То теж *********?
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21.07.2025 19:20 Ответить
українська система демократії (насправді колективного популізму та демагогії) зробить з цієї дрібної події привід для сусіпльного обговорення. І всі тренди цього обговорення будуть в основному не на користь країні
російська система авторитаризму (насправді практичності та раціоналізму) ніколи не стала б робити з цієї дрібниці новину, яка варта публікації. Натомість швидко отримала би з підслідного ще одного солдата
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21.07.2025 18:40 Ответить
Маячню пишите. Всім реально пофіг - завтра всі забудуть. Там ми вже ідемо російською моделлю - неугодних "бусярять", тим самим принижуючи армію і дискредитуючи правоохоронну систему
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21.07.2025 19:47 Ответить
На передку стрiлянина з пiстолета не вважається ************! 😁
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21.07.2025 18:58 Ответить
Дбл блдь.
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21.07.2025 19:03 Ответить
 
 