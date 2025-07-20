Усик поблагодарил наших военных: Ребята, слава Украине! Вы невероятные, вы позволяете мне быть здесь!. ВИДЕО

Украинский боксер Александр Усик, который победил британца Даниэля Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, с ринга поблагодарил украинских воинов, которые сейчас защищают Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые защищают страну. Я вчера получил множество сообщений, и сегодня также, от различных подразделений, которые защищают нашу страну на линии фронта. Ребята, слава Украине! Вы невероятные, вы позволяете мне сейчас быть здесь", - заявил Усик.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Усик нокаутировал Дюбуа и защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу.