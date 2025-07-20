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Новости Видео Бой Усик-Дюбуа
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Усик поблагодарил наших военных: Ребята, слава Украине! Вы невероятные, вы позволяете мне быть здесь!. ВИДЕО

Украинский боксер Александр Усик, который победил британца Даниэля Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, с ринга поблагодарил украинских воинов, которые сейчас защищают Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые защищают страну. Я вчера получил множество сообщений, и сегодня также, от различных подразделений, которые защищают нашу страну на линии фронта. Ребята, слава Украине! Вы невероятные, вы позволяете мне сейчас быть здесь", - заявил Усик.

Также читайте: Усик пригласил Трампа в Украину, чтобы тот пожил под обстрелами РФ: "Он должен отвечать за свои слова"

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Усик нокаутировал Дюбуа и защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Автор: 

военнослужащие (6224) Усик Александр (80) ВСУ (6769)


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Топ комментарии
+12
Лям баксов для тих хлопців важливіше, ніж ще один стрілок
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20.07.2025 14:21 Ответить
+10
Молоток! - такого гевала завалив
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20.07.2025 14:08 Ответить
+9
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20.07.2025 14:07 Ответить
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20.07.2025 14:07 Ответить
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20.07.2025 14:08 Ответить
Якщо комусь цікаво, то ось відео бою у гарній якості (1080):

https://new.fex.net/ru/s/dk3l4oe
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20.07.2025 14:35 Ответить
Навіщо тут /ru/ в посиланні? 🤢
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20.07.2025 15:17 Ответить
Бо-Ж какая разница какакая задница !
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20.07.2025 15:39 Ответить
Не помітив, коли завантажував файл. Соррі...
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20.07.2025 16:45 Ответить
Молоток! - такого гевала завалив
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20.07.2025 14:08 Ответить
Якби на місті Дюбуа був якийсь кацап, то він би його точно вбив нам га радість.
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20.07.2025 14:16 Ответить
Абонент Дюбуа! - в вас багато пропущених
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20.07.2025 14:24 Ответить
Хоть и много пропускал, возраст, реакция всё меньше. Но удары держит. А вот его удар никуда не делся, кажется даже сильнее стал
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20.07.2025 14:11 Ответить
Зовсім було би гарно, якби закликав все цивілізоване людство донатити перевіреним благодійним волонтерським фондам, які допомагають ЗСУ.
Я, зокрема, доначу на ГО "Справа Громад", з такими реквізитами карток:

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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20.07.2025 14:15 Ответить
С прошлого боя он лям баксов сам задонатил
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20.07.2025 14:19 Ответить
Не питання!
Але навіть в нього стільки лямів нема, щоб закрити потреби ЗСУ.
Я саме тому наголошую, що весь світ має допомагати ЗСУ.
Більше того, я наголошую, що допомагати ЗСУ потрібно навіть особовим складом збройних сил наших союзників.... але це вже тема окремої розмови.
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20.07.2025 14:24 Ответить
А приєднатися до тих хлопців здоровʼя не дозволяє?
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20.07.2025 14:16 Ответить
Лям баксов для тих хлопців важливіше, ніж ще один стрілок
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20.07.2025 14:21 Ответить
Ти,в окопі?
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20.07.2025 14:22 Ответить
А ти дебіл, який списав відповідь!
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20.07.2025 14:42 Ответить
А ты дебил с нарративом русни, ну это факт просто
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20.07.2025 14:54 Ответить
А сам СРАКАНА відірвати від дивану не бажаєш та прєднатись??
Тільки не кажи шо тобі вже за шостий десяток, або в тебе нема руки, ноги, чи голови
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20.07.2025 14:31 Ответить
Плоскостопіє.
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20.07.2025 14:35 Ответить
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20.07.2025 14:37 Ответить
🤡
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20.07.2025 14:48 Ответить
Так і знав, що дебіли налетять! Я й не кажу, бо більше!
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20.07.2025 14:40 Ответить
у нього 4 дитини, має право ухилятись
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20.07.2025 14:39 Ответить
При чём сыновьям ещё далеко до 18.
Но русне пофиг 😁
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20.07.2025 14:47 Ответить
краще б у прямому ефірі сказав що переведе Мадяру 20% преміальних, із закликом для інших спортиків "а вам слабо"
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20.07.2025 14:36 Ответить
Він - МОЛОДЧАГА!!! і ***** тут, ото хто зна що пистіти!,(
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20.07.2025 14:45 Ответить
України Слава стане поміж народами !
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20.07.2025 14:52 Ответить
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20.07.2025 14:57 Ответить
Цікаво,як ви назвете наприклад кацапського льотчика ,який свідомо перейшов на бік України? Шпигун? Провокатор? Ідіот?.. Чи все таки людина яка усвідомила реальність?
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20.07.2025 15:07 Ответить
Хитрожопый кацап.
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20.07.2025 16:36 Ответить
У мудрого нарида короткая память. Вышиванку напялил уже патриот, главное громче орать
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20.07.2025 15:11 Ответить
..звісно, вподобайка-лайк.. але без фанатизму до "прозрілого" кума "непрозрілої одеської хвойди"..
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20.07.2025 15:00 Ответить
А приїднатись до воїнів не бажає? Хто захистить його чотирьох дітей?
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20.07.2025 15:03 Ответить
Как хорошо благодарить кого-то кто отдает жизнь за типа который фоткался с георгиевской лентой и прославлял московских попов отстегивая часть бабок и продолжая заниматься тем что хочешь. Сюр какой-то
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20.07.2025 15:09 Ответить
Усік зараз славить Україну і весь світ це бачить . Так що не шипить
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20.07.2025 15:14 Ответить
Краще б славила Україну ЗСУ своїми успіхами , чім ці кловуни - бізнесмени.
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20.07.2025 15:46 Ответить
Дюбуа аж вспотел!🙂
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20.07.2025 15:39 Ответить
 
 