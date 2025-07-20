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Усик поблагодарил наших военных: Ребята, слава Украине! Вы невероятные, вы позволяете мне быть здесь!. ВИДЕО
Украинский боксер Александр Усик, который победил британца Даниэля Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, с ринга поблагодарил украинских воинов, которые сейчас защищают Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые защищают страну. Я вчера получил множество сообщений, и сегодня также, от различных подразделений, которые защищают нашу страну на линии фронта. Ребята, слава Украине! Вы невероятные, вы позволяете мне сейчас быть здесь", - заявил Усик.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Усик нокаутировал Дюбуа и защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу.
Топ комментарии
+12 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий20.07.2025 14:21 Ответить Ссылка
+10 Валентин Коваль #587289
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+9 Randall Flag #387882
показать весь комментарий20.07.2025 14:07 Ответить Ссылка
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Але навіть в нього стільки лямів нема, щоб закрити потреби ЗСУ.
Я саме тому наголошую, що весь світ має допомагати ЗСУ.
Більше того, я наголошую, що допомагати ЗСУ потрібно навіть особовим складом збройних сил наших союзників.... але це вже тема окремої розмови.
Тільки не кажи шо тобі вже за шостий десяток, або в тебе нема руки, ноги, чи голови
Но русне пофиг 😁