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Усик подякував нашим військовим: Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні, ви дозволяєте мені бути тут!. ВIДЕО
Український боксер Олександр Усик, який переміг британця Даніеля Дюбуа у реванші за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, з рингу подякував українським воїнам, які нині боронять Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які боронять країну. Я вчора отримав безліч повідомлень, і сьогодні також, від різних підрозділів, які боронять нашу країну на лінії фронту. Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні, ви дозволяєте мені зараз бути тут", - заявив Усик.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Усик нокаутував Дюбуа і захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу.
Топ коментарі
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.07.2025 14:08 Відповісти Посилання
+7 Randall Flag #387882
показати весь коментар20.07.2025 14:07 Відповісти Посилання
+7 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар20.07.2025 14:21 Відповісти Посилання
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Але навіть в нього стільки лямів нема, щоб закрити потреби ЗСУ.
Я саме тому наголошую, що весь світ має допомагати ЗСУ.
Більше того, я наголошую, що допомагати ЗСУ потрібно навіть особовим складом збройних сил наших союзників.... але це вже тема окремої розмови.
Тільки не кажи шо тобі вже за шостий десяток, або в тебе нема руки, ноги, чи голови
Но русне пофиг 😁