Усик подякував нашим військовим: Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні, ви дозволяєте мені бути тут!. ВIДЕО

Український боксер Олександр Усик, який переміг британця Даніеля Дюбуа у реванші за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, з рингу подякував українським воїнам, які нині боронять Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які боронять країну. Я вчора отримав безліч повідомлень, і сьогодні також, від різних підрозділів, які боронять нашу країну на лінії фронту. Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні, ви дозволяєте мені зараз бути тут", - заявив Усик.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Усик нокаутував Дюбуа і захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу.