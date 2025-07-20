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Новини Відео Бій Усик-Дюбуа
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Усик подякував нашим військовим: Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні, ви дозволяєте мені бути тут!. ВIДЕО

Український боксер Олександр Усик, який переміг британця Даніеля Дюбуа у реванші за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, з рингу подякував українським воїнам, які нині боронять Україну. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які боронять країну. Я вчора отримав безліч повідомлень, і сьогодні також, від різних підрозділів, які боронять нашу країну на лінії фронту. Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні, ви дозволяєте мені зараз бути тут", - заявив Усик.

Також читайте: Усик запросив Трампа до України, щоб той пожив під обстрілами РФ: "Він має відповідати за свої слова"

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Усик нокаутував Дюбуа і захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Автор: 

військовослужбовці (4852) Усик Олександр (78) ЗСУ (7757)


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Топ коментарі
+8
Молоток! - такого гевала завалив
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20.07.2025 14:08 Відповісти
+7
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20.07.2025 14:07 Відповісти
+7
Лям баксов для тих хлопців важливіше, ніж ще один стрілок
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20.07.2025 14:21 Відповісти
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20.07.2025 14:07 Відповісти
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20.07.2025 14:08 Відповісти
Якщо комусь цікаво, то ось відео бою у гарній якості (1080):

https://new.fex.net/ru/s/dk3l4oe
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20.07.2025 14:35 Відповісти
Навіщо тут /ru/ в посиланні? 🤢
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20.07.2025 15:17 Відповісти
Бо-Ж какая разница какакая задница !
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20.07.2025 15:39 Відповісти
Молоток! - такого гевала завалив
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20.07.2025 14:08 Відповісти
Якби на місті Дюбуа був якийсь кацап, то він би його точно вбив нам га радість.
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20.07.2025 14:16 Відповісти
Абонент Дюбуа! - в вас багато пропущених
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20.07.2025 14:24 Відповісти
Хоть и много пропускал, возраст, реакция всё меньше. Но удары держит. А вот его удар никуда не делся, кажется даже сильнее стал
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20.07.2025 14:11 Відповісти
Зовсім було би гарно, якби закликав все цивілізоване людство донатити перевіреним благодійним волонтерським фондам, які допомагають ЗСУ.
Я, зокрема, доначу на ГО "Справа Громад", з такими реквізитами карток:

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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20.07.2025 14:15 Відповісти
С прошлого боя он лям баксов сам задонатил
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20.07.2025 14:19 Відповісти
Не питання!
Але навіть в нього стільки лямів нема, щоб закрити потреби ЗСУ.
Я саме тому наголошую, що весь світ має допомагати ЗСУ.
Більше того, я наголошую, що допомагати ЗСУ потрібно навіть особовим складом збройних сил наших союзників.... але це вже тема окремої розмови.
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20.07.2025 14:24 Відповісти
А приєднатися до тих хлопців здоровʼя не дозволяє?
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20.07.2025 14:16 Відповісти
Лям баксов для тих хлопців важливіше, ніж ще один стрілок
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20.07.2025 14:21 Відповісти
Ти,в окопі?
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20.07.2025 14:22 Відповісти
А ти дебіл, який списав відповідь!
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20.07.2025 14:42 Відповісти
А ты дебил с нарративом русни, ну это факт просто
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20.07.2025 14:54 Відповісти
А сам СРАКАНА відірвати від дивану не бажаєш та прєднатись??
Тільки не кажи шо тобі вже за шостий десяток, або в тебе нема руки, ноги, чи голови
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20.07.2025 14:31 Відповісти
Плоскостопіє.
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20.07.2025 14:35 Відповісти
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20.07.2025 14:37 Відповісти
🤡
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20.07.2025 14:48 Відповісти
Так і знав, що дебіли налетять! Я й не кажу, бо більше!
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20.07.2025 14:40 Відповісти
у нього 4 дитини, має право ухилятись
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20.07.2025 14:39 Відповісти
При чём сыновьям ещё далеко до 18.
Но русне пофиг 😁
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20.07.2025 14:47 Відповісти
краще б у прямому ефірі сказав що переведе Мадяру 20% преміальних, із закликом для інших спортиків "а вам слабо"
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20.07.2025 14:36 Відповісти
Він - МОЛОДЧАГА!!! і ***** тут, ото хто зна що пистіти!,(
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20.07.2025 14:45 Відповісти
України Слава стане поміж народами !
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20.07.2025 14:52 Відповісти
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20.07.2025 14:57 Відповісти
Цікаво,як ви назвете наприклад кацапського льотчика ,який свідомо перейшов на бік України? Шпигун? Провокатор? Ідіот?.. Чи все таки людина яка усвідомила реальність?
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20.07.2025 15:07 Відповісти
У мудрого нарида короткая память. Вышиванку напялил уже патриот, главное громче орать
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20.07.2025 15:11 Відповісти
..звісно, вподобайка-лайк.. але без фанатизму до "прозрілого" кума "непрозрілої одеської хвойди"..
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20.07.2025 15:00 Відповісти
А приїднатись до воїнів не бажає? Хто захистить його чотирьох дітей?
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20.07.2025 15:03 Відповісти
Как хорошо благодарить кого-то кто отдает жизнь за типа который фоткался с георгиевской лентой и прославлял московских попов отстегивая часть бабок и продолжая заниматься тем что хочешь. Сюр какой-то
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20.07.2025 15:09 Відповісти
Усік зараз славить Україну і весь світ це бачить . Так що не шипить
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20.07.2025 15:14 Відповісти
Краще б славила Україну ЗСУ своїми успіхами , чім ці кловуни - бізнесмени.
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20.07.2025 15:46 Відповісти
Дюбуа аж вспотел!🙂
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20.07.2025 15:39 Відповісти
 
 