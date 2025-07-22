На хабарі у 200 тис. грн затримано посадовця податкової Хмельниччини, - ДБР. ФОТОрепортаж

Затримано головного державного інспектора ГУ Державної податкової служби України у Хмельницькій області під час одержання хабаря.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник відповідав за податкові перевірки фізичних осіб-підприємців та вимагав з них кошти за суттєве зменшення суми штрафних санкцій.

На початку липня під час перевірки він визначив підприємиці штраф у 1 млн 100 тис. грн за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ.

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"За розробленою схемою, чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тис. грн, а свою "винагороду" оцінив у 200 тис. грн. ... Через його протиправні дії, бюджет також міг недоотримати 800 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

17 липня посадовця затримано "на гарячому" під час одержання всієї суми хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержанні службовою особою неправомірної вигоди). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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