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Новини Фото Хабарники
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На хабарі у 200 тис. грн затримано посадовця податкової Хмельниччини, - ДБР. ФОТОрепортаж

Затримано головного державного інспектора ГУ Державної податкової служби України у Хмельницькій області під час одержання хабаря.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник відповідав за податкові перевірки фізичних осіб-підприємців та вимагав з них кошти за суттєве зменшення суми штрафних санкцій.

На початку липня під час перевірки він визначив підприємиці штраф у 1 млн 100 тис. грн за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ.

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"За розробленою схемою, чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тис. грн, а свою "винагороду" оцінив у 200 тис. грн. ... Через його протиправні дії, бюджет також міг недоотримати 800 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

17 липня посадовця затримано "на гарячому" під час одержання всієї суми хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержанні службовою особою неправомірної вигоди). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Чиновника податкової затримали на хабарі в Хмельницькій області
Чиновника податкової затримали на хабарі в Хмельницькій області
Чиновника податкової затримали на хабарі в Хмельницькій області
Чиновника податкової затримали на хабарі в Хмельницькій області

Автор: 

хабар (4758) податкова (712) ДБР (3646) Хмельницька область (997)


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Слабий податківець - зразу і обісцявся (фото 2)....
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22.07.2025 10:17 Відповісти
Бідні підприємці. 200 тисяч якихось. Сейв ФОП!
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22.07.2025 10:22 Відповісти
Бути біля криниці і не напитися?
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22.07.2025 10:27 Відповісти
''Видоять'' і відпустять цю падаль.
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22.07.2025 10:30 Відповісти
Фу, гривнями брав, лузер.
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22.07.2025 10:39 Відповісти
А для чего существует этот налог и сами податкови чинушки - сбирать хабари и долю отправлять на Киев.
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22.07.2025 10:41 Відповісти
 
 