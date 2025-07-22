На взятке в 200 тыс. грн задержан чиновник налоговой Хмельницкой области, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержан главный государственный инспектор ГУ Государственной налоговой службы Украины в Хмельницкой области во время получения взятки.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник отвечал за налоговые проверки физических лиц-предпринимателей и требовал с них деньги за существенное уменьшение суммы штрафных санкций.

В начале июля во время проверки он определил предпринимательнице штраф в 1 млн 100 тыс. грн за нарушение законодательства по уплате ЕСВ.

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"По разработанной схеме, мужчина пообещал уменьшить сумму штрафа до 300 тыс. грн, а свое "вознаграждение" оценил в 200 тыс. грн. ... Из-за его противоправных действий, бюджет также мог недополучить 800 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

17 июля чиновник задержан "на горячем" во время получения всей суммы взятки.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получении должностным лицом неправомерной выгоды). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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