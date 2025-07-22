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На взятке в 200 тыс. грн задержан чиновник налоговой Хмельницкой области, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержан главный государственный инспектор ГУ Государственной налоговой службы Украины в Хмельницкой области во время получения взятки.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник отвечал за налоговые проверки физических лиц-предпринимателей и требовал с них деньги за существенное уменьшение суммы штрафных санкций.

В начале июля во время проверки он определил предпринимательнице штраф в 1 млн 100 тыс. грн за нарушение законодательства по уплате ЕСВ.

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"По разработанной схеме, мужчина пообещал уменьшить сумму штрафа до 300 тыс. грн, а свое "вознаграждение" оценил в 200 тыс. грн. ... Из-за его противоправных действий, бюджет также мог недополучить 800 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

17 июля чиновник задержан "на горячем" во время получения всей суммы взятки.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получении должностным лицом неправомерной выгоды). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Чиновника налоговой службы задержали на взятке в Хмельницкой области
Чиновника налоговой службы задержали на взятке в Хмельницкой области
Чиновника налоговой службы задержали на взятке в Хмельницкой области
Чиновника налоговой службы задержали на взятке в Хмельницкой области

Автор: 

взятка (6202) налоговая (932) ГБР (3126) Хмельницкая область (977)


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Слабий податківець - зразу і обісцявся (фото 2)....
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22.07.2025 10:17 Ответить
Бідні підприємці. 200 тисяч якихось. Сейв ФОП!
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22.07.2025 10:22 Ответить
Бути біля криниці і не напитися?
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22.07.2025 10:27 Ответить
''Видоять'' і відпустять цю падаль.
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22.07.2025 10:30 Ответить
Фу, гривнями брав, лузер.
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22.07.2025 10:39 Ответить
А для чего существует этот налог и сами податкови чинушки - сбирать хабари и долю отправлять на Киев.
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22.07.2025 10:41 Ответить
 
 