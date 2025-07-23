Через атаку РФ горів ринок у с.Великий Бурлук на Харківщині. ФОТОрепортаж
Увечері 22 липня армія РФ завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі близько 500 кв. м., яку ліквідували вогнеборці. Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об’єкти.
Постраждала жінка - медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес.
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