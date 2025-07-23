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Новости Фото Атака беспилотников на Харьковщину
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Из-за атаки РФ горел рынок в с. Великий Бурлук на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 22 июля армия РФ нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попаданий возник пожар торговых павильонов на площади около 500 кв. м., который ликвидировали пожарные. Кроме этого, повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты.

Пострадала женщина - медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.

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рынок в с. Великий Бурлук после обстрела
рынок в с. Великий Бурлук после обстрела
рынок в с. Великий Бурлук после обстрела
рынок в с. Великий Бурлук после обстрела
рынок в с. Великий Бурлук после обстрела
рынок в с. Великий Бурлук после обстрела

Автор: 

пожар (5998) ГСЧС (5077) Харьковская область (1320) Купянский район (318) Великий Бурлук (7)


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