Из-за атаки РФ горел рынок в с. Великий Бурлук на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 22 июля армия РФ нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате попаданий возник пожар торговых павильонов на площади около 500 кв. м., который ликвидировали пожарные. Кроме этого, повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты.
Пострадала женщина - медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.
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