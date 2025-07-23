Більше тисячі людей вийшли на акцію проти закону №12414 у Львові: площа біля пам’ятника Шевченка не вміщує всіх. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері середи, 23 липня, більше тисячі людей зібралися на акцію протесту проти законопроєкту №12414, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила журналістка Олена Лунькова, інформує Цензор.НЕТ.

За словами журналістки, сьогодні людей на акції більше, аніж вчора, 22 липня.

Вона розповіла, що площа біля памʼятника Шевченка не вміщує всіх, оскільки людей більше тисячі.

Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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