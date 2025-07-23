Більше тисячі людей вийшли на акцію проти закону №12414 у Львові: площа біля пам’ятника Шевченка не вміщує всіх. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері середи, 23 липня, більше тисячі людей зібралися на акцію протесту проти законопроєкту №12414, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила журналістка Олена Лунькова, інформує Цензор.НЕТ.
За словами журналістки, сьогодні людей на акції більше, аніж вчора, 22 липня.
Вона розповіла, що площа біля памʼятника Шевченка не вміщує всіх, оскільки людей більше тисячі.
Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Топ коментарі
+15 CrossFirenko
показати весь коментар23.07.2025 21:07 Відповісти Посилання
+8 Погрібний Олександр
показати весь коментар23.07.2025 21:10 Відповісти Посилання
+8 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар23.07.2025 21:14 Відповісти Посилання
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Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)
• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.
• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».
• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.
• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.
Анатолій Гунько (СН, нардеп)
• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.
• Підозра, затримання, запобіжний захід.
• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.
Віктор Бондар (СН, нардеп)
• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».
• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.
Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)
2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)
Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука
Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає
Андрій Одарченко (СН, Харків)
• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.
• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.
Микола Задорожній (СН, Сумщина)
• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.
• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.
Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.
2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.
Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.
Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва
- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.
Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду
- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.
Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка
САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.
Вадим Альперін (бізнесмен)
Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.
Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.
Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000
Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів
Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн
Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.
Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.
Геннадій Касай, народний депутат від «Слуги народу», фігурує у справі НАБУ та САП щодо корупції в оборонній сфері. У 2024 році підозру отримав його помічник Дмитро Пархісенко, який, за версією слідства, сприяв реалізації схеми через зв'язки в Міноборони. Сам Касай фігурує в матеріалах справи, триває розслідування, вироків поки немає.
Олексій Чернишов, колишній міністр розвитку громад та територій і тимчасовий глава Нафтогазу, у червні 2025 року отримав підозру від НАБУ і САП у масштабній корупційній справі: його звинувачують в умисному заниженні вартості земель, які мали використовуватися для забудови, в результаті чого державі завдано шкоди у понад ₴1 млрд, а він власноруч отримав хабар із знижкою на нерухомість приблизно на ₴14,5 млн. Влітку 2025 суд заборонив йому виїзд за кордон та обрав заставу в ₴120 млн.