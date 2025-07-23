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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Более тысячи человек вышли на акцию против законопроекта №12414 во Львове: площадь у памятника Шевченко не вмещает всех. ВИДЕО+ФОТО

Вечером среды, 23 июля, более тысячи человек собрались на акцию протеста против законопроекта №12414, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила журналистка Елена Лунькова, информирует Цензор.НЕТ.

По словам журналистки, сегодня людей на акции больше, чем вчера, 22 июля.

Она рассказала, что площадь возле памятника Шевченко не вмещает всех, поскольку людей больше тысячи.

протест во Львове

протест во Львове

протест

Напоминаем, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Смотрите также: "Независимость НАБУ и САП": в ряде городов Украины люди вышли на акцию против закона №12414. ФОТОрепортаж

НАБУ (4344) Львов (4615) протест (5872) САП (2182) Львовская область (2971) Львовский район (76)


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Топ комментарии
+12
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23.07.2025 21:07 Ответить
+7
А хіба не ясно? Того, що на мокшанських болотах!
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23.07.2025 21:10 Ответить
+5
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23.07.2025 21:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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23.07.2025 21:07 Ответить
А хіба не ясно? Того, що на мокшанських болотах!
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23.07.2025 21:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3O-KFQau-J8

Протсети НАЖИВО
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23.07.2025 21:08 Ответить
Приїзди краще з шатів самій прийняти участь)))
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23.07.2025 21:21 Ответить
доречі а де ти на мітингу?я востаннє вже побачила рідну здуріла землю коли вона чекала на месію ЗЕ
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23.07.2025 21:24 Ответить
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23.07.2025 21:14 Ответить
вовка, ти? А похож то как!
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23.07.2025 21:29 Ответить
це скумбрійооооооович
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23.07.2025 21:35 Ответить
На першому фото - бідна дитина явно шкодує , що її дурнувата мамка водить її на мітинги ...((
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23.07.2025 21:20 Ответить
На мордорі не звично ходити на мітинґи. На мордорі, якщо накіпить, то стають на коліна і просять путіна.
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23.07.2025 21:29 Ответить
мамка пришла не просто так, живет народ тяжело, а там заплатили
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23.07.2025 21:42 Ответить
Але суки народу швиденько вже написали що будуть акції протестів,і що будуть вони влаштовані москвою. Як вних всеигарро виходить... Якщо ти не згідний з ними то ти агент кремля.
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23.07.2025 21:23 Ответить
Звичайно то все москва влаштовує бо в набу і сап там в основному її агентура сиділа і вона зараз під ударом. Ті агенти ***** за 10 років (з 2015го) аж 12 справ до суду передали на якісь копійки а скільки прожрали і скільки в конвертах взяли то і сам бог мабуть не знає
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23.07.2025 21:29 Ответить
Клавуни 95-ґо прийшли шефу на допомоґу?
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23.07.2025 21:34 Ответить
скока стоит?
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23.07.2025 21:41 Ответить
 
 