Более тысячи человек вышли на акцию против законопроекта №12414 во Львове: площадь у памятника Шевченко не вмещает всех. ВИДЕО+ФОТО

Вечером среды, 23 июля, более тысячи человек собрались на акцию протеста против законопроекта №12414, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила журналистка Елена Лунькова, информирует Цензор.НЕТ.

По словам журналистки, сегодня людей на акции больше, чем вчера, 22 июля.

Она рассказала, что площадь возле памятника Шевченко не вмещает всех, поскольку людей больше тысячи.

Напоминаем, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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