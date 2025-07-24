Отримав підозру чоловік, який чинив опір під час перевірки на блокпості на Ізюмщині, - поліція. ФОТО

Поліцейські Ізюмщини повідомили про підозру чоловіку, який чинив опір під час перевірки на блокпості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківської області.

Водія автомобіля було зупинено для перевірки документів. Під час встановлення особи правоохоронці з’ясували, що кермувальник перебуває на обліку як особа, яка ухиляється від військового обліку.

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Поліцейський зазнав ушкоджень

Після цього чоловік умисно затиснув руку поліцейського у вікні авто і раптово рушив з місця. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження, а водій утік.

Поліцейські оперативно розшукали 38-річного мешканця міста Ізюм.

Слідчі Ізюмського районного управління поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

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Поліція нагадує: протидія законним вимогам правоохоронців є кримінальним правопорушенням і тягне за собою відповідальність згідно з законом.