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Отримав підозру чоловік, який чинив опір під час перевірки на блокпості на Ізюмщині, - поліція. ФОТО

Поліцейські Ізюмщини повідомили про підозру чоловіку, який чинив опір під час перевірки на блокпості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківської області.

Водія автомобіля було зупинено для перевірки документів. Під час встановлення особи правоохоронці з’ясували, що кермувальник перебуває на обліку як особа, яка ухиляється від військового обліку.

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Чоловік, який утік під час перевірки документів, отримав підозру

Поліцейський зазнав ушкоджень

Після цього чоловік умисно затиснув руку поліцейського у вікні авто і раптово рушив з місця. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження, а водій утік.

Поліцейські оперативно розшукали 38-річного мешканця міста Ізюм.
Слідчі Ізюмського районного управління поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

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Поліція нагадує: протидія законним вимогам правоохоронців є кримінальним правопорушенням і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Автор: 

блокпост (220) підозра (838) Харківська область (1345) Ізюмський район (108)


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Топ коментарі
+5
Протидія законним вимогам моде бути лише після складання протоколу про правопорушення, мусароморди не знають закони. В Інтернеті вже гуляє відео як суддя на пальцях пояснює мусору про законну вимогу, а той мекає як овечка 😁
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24.07.2025 15:38 Відповісти
+3
Які два роки??? Ухилянт чинив спротив поліціянтам, завдав тілесних ушкоджень, маючи намір вбити патрульного корпусом власного автомобіля. У США такого злочинця пристрелили б на місці. А тут дивні м"які звинувачення. Ймовірно, покидьок заплатив чимальньку суму грошеням поліціянтам і суддям. А мав би сісти на 10 років за умов правильної інтерпритації злочину. Корупція у нас як іржа на кораблі.
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24.07.2025 15:39 Відповісти
+2
Не треба його судити - просто відправьте на нуль. Доля його покарає.
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24.07.2025 15:37 Відповісти
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24.07.2025 15:53 Відповісти
Так, все правильно. Якщо правильно ухилятися - можна президентом стати.
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24.07.2025 16:02 Відповісти
О, забув. Ще пару раз нюхнути треба.
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24.07.2025 16:04 Відповісти
Всю історію незалежної України мобілізація була не правом, а обов'язком, тобто примусовою. Тридцять років ніхто не протестував.

Добре, закінчились добровольці. Згрібли всіх силовиків, ще рік повоювали, силовики закінчились.
Вимоги кацапів до України - капітуляція, як до Німеччини після Першої світової.
Погоджуємось? Так чи ні? Це просте запитання.
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24.07.2025 16:02 Відповісти
Сподобалося "Згрібли всіх силовиків.. "...
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24.07.2025 16:09 Відповісти
Звісно, сподобалось, бо не тебе

Так до чого ти закликаєш? Варіантів два - воювати далі або капітулювати.
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24.07.2025 16:28 Відповісти
Ти в якій бригаді служиш,воїн?
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24.07.2025 16:34 Відповісти
Не треба його судити - просто відправьте на нуль. Доля його покарає.
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24.07.2025 15:37 Відповісти
Протидія законним вимогам моде бути лише після складання протоколу про правопорушення, мусароморди не знають закони. В Інтернеті вже гуляє відео як суддя на пальцях пояснює мусору про законну вимогу, а той мекає як овечка 😁
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24.07.2025 15:38 Відповісти
Які два роки??? Ухилянт чинив спротив поліціянтам, завдав тілесних ушкоджень, маючи намір вбити патрульного корпусом власного автомобіля. У США такого злочинця пристрелили б на місці. А тут дивні м"які звинувачення. Ймовірно, покидьок заплатив чимальньку суму грошеням поліціянтам і суддям. А мав би сісти на 10 років за умов правильної інтерпритації злочину. Корупція у нас як іржа на кораблі.
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24.07.2025 15:39 Відповісти
ЯІкби в нього була чимала сума грошенят, то він би просто купив влк і на блокпостах показував поліціянтам дулі.
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24.07.2025 16:12 Відповісти
Казачооок, ау? Скажи ще раз, як тебе звати?
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24.07.2025 16:16 Відповісти
Поліціянту манішка явно завелика. Напевне, стоїть на інвентарному обліку в райвідділі і дісталась у спадок від пузатого ДАІшника...🤣
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24.07.2025 15:41 Відповісти
Якийсь цирк.Напад на поліцейського, при виконанні службових обов'язків,з тілесними, під час воєнного стану,до 2-х років?
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24.07.2025 16:05 Відповісти
Достойна стаття, буде шанованим арестантом. Як на мене, краще по цій статті 2 роки мотати, чим трояк по статті за ухилення від мобілізації
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24.07.2025 16:07 Відповісти
 
 