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Подозрение получил мужчина, который оказал сопротивление во время проверки на блокпосту на Изюмщине, - полиция. ФОТО

Полицейские Изюмщины сообщили о подозрении мужчине, который оказал сопротивление во время проверки на блокпосту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.

Водитель автомобиля был остановлен для проверки документов. Во время установления личности правоохранители выяснили, что водитель находится на учете как лицо, уклоняющееся от воинского учета.

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Мужчина, который сбежал во время проверки документов, получил подозрение

Полицейский получил повреждения

После этого мужчина умышленно зажал руку полицейского в окне авто и внезапно тронулся с места. Правоохранитель получил телесные повреждения, а водитель скрылся.

Полицейские оперативно разыскали 38-летнего жителя города Изюм.
Следователи Изюмского районного управления полиции под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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Полиция напоминает: противодействие законным требованиям правоохранителей является уголовным правонарушением и влечет за собой ответственность согласно закону.

Автор: 

блокпост (275) подозрение (545) Харьковская область (1323) Изюмский район (108)


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Топ комментарии
+9
Протидія законним вимогам моде бути лише після складання протоколу про правопорушення, мусароморди не знають закони. В Інтернеті вже гуляє відео як суддя на пальцях пояснює мусору про законну вимогу, а той мекає як овечка 😁
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24.07.2025 15:38 Ответить
+4
Які два роки??? Ухилянт чинив спротив поліціянтам, завдав тілесних ушкоджень, маючи намір вбити патрульного корпусом власного автомобіля. У США такого злочинця пристрелили б на місці. А тут дивні м"які звинувачення. Ймовірно, покидьок заплатив чимальньку суму грошеням поліціянтам і суддям. А мав би сісти на 10 років за умов правильної інтерпритації злочину. Корупція у нас як іржа на кораблі.
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24.07.2025 15:39 Ответить
+4
Чємодан, вокзал, сосія, йолопе
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24.07.2025 15:53 Ответить
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Чємодан, вокзал, сосія, йолопе
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24.07.2025 15:53 Ответить
Не грубіянь,падло.
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24.07.2025 16:55 Ответить
Так, все правильно. Якщо правильно ухилятися - можна президентом стати.
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24.07.2025 16:02 Ответить
О, забув. Ще пару раз нюхнути треба.
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24.07.2025 16:04 Ответить
Всю історію незалежної України мобілізація була не правом, а обов'язком, тобто примусовою. Тридцять років ніхто не протестував.

Добре, закінчились добровольці. Згрібли всіх силовиків, ще рік повоювали, силовики закінчились.
Вимоги кацапів до України - капітуляція, як до Німеччини після Першої світової.
Погоджуємось? Так чи ні? Це просте запитання.
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24.07.2025 16:02 Ответить
Сподобалося "Згрібли всіх силовиків.. "...
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24.07.2025 16:09 Ответить
Звісно, сподобалось, бо не тебе

Так до чого ти закликаєш? Варіантів два - воювати далі або капітулювати.
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24.07.2025 16:28 Ответить
Ти в якій бригаді служиш,воїн?
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24.07.2025 16:34 Ответить
Такі питання можуть ставити лише ті, хто сам служить.
А латентні "ждуни", що закликають до капітуляції, тільки б не потрапити на фронт - пливуть слідом за москальським крейсером.
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24.07.2025 16:48 Ответить
Не з'їджай. Де служиш?
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24.07.2025 16:52 Ответить
Відповідаю - всі ждуни прямують за москальським корабльом.

То що - Україні треба вже здаватися, тільки б тебе не мобілізували?
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24.07.2025 16:56 Ответить
То ти балабол чи чепуха? Вже визначся якось.
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24.07.2025 16:57 Ответить
Ого як закукурікав ждун

То до чого закликаєш - капітулювати, лише б ТЦК тебе не мобілізувало?
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24.07.2025 17:08 Ответить
Та хто ж тобі це скаже, троляка кацапоїдна!
Агітувати проти мобілізації зараз може або капітулянт, або москальський троль.
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24.07.2025 17:18 Ответить
Не треба його судити - просто відправьте на нуль. Доля його покарає.
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24.07.2025 15:37 Ответить
Протидія законним вимогам моде бути лише після складання протоколу про правопорушення, мусароморди не знають закони. В Інтернеті вже гуляє відео як суддя на пальцях пояснює мусору про законну вимогу, а той мекає як овечка 😁
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24.07.2025 15:38 Ответить
В інтернеті вже гуляє відео (пошукай-знайдеш) як тебе особисто в туза товчуть..
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24.07.2025 17:24 Ответить
Які два роки??? Ухилянт чинив спротив поліціянтам, завдав тілесних ушкоджень, маючи намір вбити патрульного корпусом власного автомобіля. У США такого злочинця пристрелили б на місці. А тут дивні м"які звинувачення. Ймовірно, покидьок заплатив чимальньку суму грошеням поліціянтам і суддям. А мав би сісти на 10 років за умов правильної інтерпритації злочину. Корупція у нас як іржа на кораблі.
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24.07.2025 15:39 Ответить
ЯІкби в нього була чимала сума грошенят, то він би просто купив влк і на блокпостах показував поліціянтам дулі.
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24.07.2025 16:12 Ответить
Казачооок, ау? Скажи ще раз, як тебе звати?
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24.07.2025 16:16 Ответить
Поліціянту манішка явно завелика. Напевне, стоїть на інвентарному обліку в райвідділі і дісталась у спадок від пузатого ДАІшника...🤣
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24.07.2025 15:41 Ответить
Якийсь цирк.Напад на поліцейського, при виконанні службових обов'язків,з тілесними, під час воєнного стану,до 2-х років?
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24.07.2025 16:05 Ответить
Достойна стаття, буде шанованим арестантом. Як на мене, краще по цій статті 2 роки мотати, чим трояк по статті за ухилення від мобілізації
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24.07.2025 16:07 Ответить
 
 