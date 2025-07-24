Подозрение получил мужчина, который оказал сопротивление во время проверки на блокпосту на Изюмщине, - полиция. ФОТО

Полицейские Изюмщины сообщили о подозрении мужчине, который оказал сопротивление во время проверки на блокпосту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.

Водитель автомобиля был остановлен для проверки документов. Во время установления личности правоохранители выяснили, что водитель находится на учете как лицо, уклоняющееся от воинского учета.

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Полицейский получил повреждения

После этого мужчина умышленно зажал руку полицейского в окне авто и внезапно тронулся с места. Правоохранитель получил телесные повреждения, а водитель скрылся.

Полицейские оперативно разыскали 38-летнего жителя города Изюм.

Следователи Изюмского районного управления полиции под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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Полиция напоминает: противодействие законным требованиям правоохранителей является уголовным правонарушением и влечет за собой ответственность согласно закону.