Подозрение получил мужчина, который оказал сопротивление во время проверки на блокпосту на Изюмщине, - полиция. ФОТО
Полицейские Изюмщины сообщили о подозрении мужчине, который оказал сопротивление во время проверки на блокпосту.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.
Водитель автомобиля был остановлен для проверки документов. Во время установления личности правоохранители выяснили, что водитель находится на учете как лицо, уклоняющееся от воинского учета.
Полицейский получил повреждения
После этого мужчина умышленно зажал руку полицейского в окне авто и внезапно тронулся с места. Правоохранитель получил телесные повреждения, а водитель скрылся.
Полицейские оперативно разыскали 38-летнего жителя города Изюм.
Следователи Изюмского районного управления полиции под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Полиция напоминает: противодействие законным требованиям правоохранителей является уголовным правонарушением и влечет за собой ответственность согласно закону.
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Добре, закінчились добровольці. Згрібли всіх силовиків, ще рік повоювали, силовики закінчились.
Вимоги кацапів до України - капітуляція, як до Німеччини після Першої світової.
Погоджуємось? Так чи ні? Це просте запитання.
Так до чого ти закликаєш? Варіантів два - воювати далі або капітулювати.
А латентні "ждуни", що закликають до капітуляції, тільки б не потрапити на фронт - пливуть слідом за москальським крейсером.
То що - Україні треба вже здаватися, тільки б тебе не мобілізували?
То до чого закликаєш - капітулювати, лише б ТЦК тебе не мобілізувало?
Агітувати проти мобілізації зараз може або капітулянт, або москальський троль.