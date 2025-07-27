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Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи СБС ліквідували 135 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 26-27 липня підрозділи угруповання СБС уразили 851 унікальну ціль противника.

Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Уражено, зокрема

  • 211 одиниць особового складу, з яких 135 – ліквідовано;
  • 51 одиниця автомобільної техніки та 26 мотоциклів;
  • 16 артилерійських систем, 2 одиниці бронетехніки та 5 танків.

"Крім того, знищено 26 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 25 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–27.07) знищено/уражено 20713 цілей, з яких 4513 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

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Результати роботи СБС

Автор: 

безпілотник (4607) ліквідація (4266) знищення (7880) Сили безпілотних систем (166) війна в Україні (5411)


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Слава СБС!
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27.07.2025 20:48 Відповісти
Ворог намагався вбити всіх командирів СБС одночасно. Але не вийшло.
Повідомлення від "Мадяра":

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27.07.2025 21:09 Відповісти
 
 