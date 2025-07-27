Подразделения СБС ликвидировали 135 оккупантов в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 26-27 июля подразделения группировки СБС поразили 851 уникальную цель противника.

Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены, в частности

211 единиц личного состава, из которых 135 - ликвидировано;

51 единица автомобильной техники и 26 мотоциклов;

16 артиллерийских систем, 2 единицы бронетехники и 5 танков.

"Кроме того, уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 25 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-27.07) уничтожено/поражено 20713 целей, из которых 4513 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

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