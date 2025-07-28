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Новини Фото Незаконна торгівля зброєю Незаконне зберігання зброї
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Викрито 15 осіб, які збували "трофейну" зброю. Вилучено вибухівку, гранатомети, автомати і гвинтівки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити нелегальний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За результатами комплексних заходів у столичному, південному та західному регіонах нашої держави затримано 15 ділків, які причетні до оборудок.

Як зазначається, серед вилученого у фігурантів - арсенали російських гранатометів, снайперських гвинтівок, автоматів та 9 кг вибухівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано військовослужбовця, який намагався продати крадену зброю на понад 1,7 млн грн, - ДБР. ФОТО

торгівці зброєю
торгівці зброєю
торгівці зброєю
торгівці зброєю
торгівці зброєю
торгівці зброєю
торгівці зброєю
торгівці зброєю

Так, у Києві викрито трьох "колекціонерів" зброї, які вивозили озброєння з місць колишніх боїв у фронтових районах для продажу в столиці.

"Під час пошуку клієнтів вони ховали засоби ураження, зокрема автомати Калашникова у своїх квартирах та спеціально орендованому гаражному боксі", - пояснили у СБУ.

У Чернівцях затримано ще трьох учасників організованого злочинного угруповання, які намагалися продати ручний протитанковий гранатомет і 35 тротилових шашок з підривниками та електродетонаторами.

У Херсонській області викрили жителя Бериславського району, раніше судимого за крадіжки і наркоторгівлю, який згодом "перекваліфікувався" на підпільного торгівця зброєю.

Також читайте: Проведено 941 обшук по Україні: Нацполіція вилучила нелегальну зброю та боєприпаси. ФОТОрепортаж

"За матеріалами справи, він облаштував у підвалі свого будинку схрон, в якому зберігав бойові гранати і протитанкові міни для подальшого збуту", - додали в СБУ.

На Прикарпатті затримано ділків з Коломийського та Косівського районів області, які підшукували кримінальників, щоб реалізувати їм три десятки осколкових гранат.

У Чернігові правоохоронці викрили ще пʼятьох ділків. Серед них - 38-річний місцевий кримінальник, який уже відбував тюремні строки за крадіжки та наркоторгівлю і перебував у СІЗО за новими епізодами злочинів.

Перебуваючи під арештом, рецидивіст залучив спільників "на волі" для продажу зброї, яку вони вивозили з районів колишніх боєзіткнень, а потім ховали у схрони під час пошуку покупців.

"Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Подільської, Бериславської, Коломийської та Косівської окружних прокуратур.

Автор: 

Київ (19935) зброя (7654) СБУ (13176)


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Топ коментарі
+6
Якби бучанці були озроєні, як Техаські реднеківці, то ***** була б кацапам, а не оце все... А так що максимум влада може запропонувати людям в законі про зброю так це лише:
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28.07.2025 13:26 Відповісти
+5
Влада ще не розуміє, що вогнестріл, то минулий вік. Мабуть рєзніковські постулати про весільні дрони стримують страх. Та кому нахрін той калаш зараз потрібен, чи снайперська гвинтівка. Щоб ліквідувати ціль достатньо fpv дрона за 500 баксів. Це касається абсолютно всіх, властьімущіх в особливій мірі, бо як би ти не старався "отсєчь гражданскіх", гражданскіє можуть відсєчь тєб'я
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28.07.2025 13:30 Відповісти
+2
якщо не приймуть нормальний закон про зброю - нам *****.
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28.07.2025 13:20 Відповісти
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Гуляє зброя по руках
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28.07.2025 13:19 Відповісти
якщо не приймуть нормальний закон про зброю - нам *****.
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28.07.2025 13:20 Відповісти
Якби бучанці були озроєні, як Техаські реднеківці, то ***** була б кацапам, а не оце все... А так що максимум влада може запропонувати людям в законі про зброю так це лише:
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28.07.2025 13:26 Відповісти
СБУ це вам не Служба Безпеки України, бо замість поголовного озброєння населення, особливо в наближених до москальщини регіонах, вона "герпоїчно" бореться в дусі сталінізма у роззброїнні українців. Так тримати філіал ФСБ москальщини. Бо Службу Безпеки України схоже українцям потрібно створювати з нуля!
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28.07.2025 13:22 Відповісти
Влада ще не розуміє, що вогнестріл, то минулий вік. Мабуть рєзніковські постулати про весільні дрони стримують страх. Та кому нахрін той калаш зараз потрібен, чи снайперська гвинтівка. Щоб ліквідувати ціль достатньо fpv дрона за 500 баксів. Це касається абсолютно всіх, властьімущіх в особливій мірі, бо як би ти не старався "отсєчь гражданскіх", гражданскіє можуть відсєчь тєб'я
показати весь коментар
28.07.2025 13:30 Відповісти
Зараз налетять ЗЕбільні шавки і верещатимуть що ти агент кремля))))
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28.07.2025 13:45 Відповісти
Противотанковые/противопехотные мины и выстрелы для РПГ-7 точно для "коллекционеров". АК-12 фигня для любителей. По факту , даже "после войны", у криминала много лет не будет проблем со снабжением.
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28.07.2025 13:28 Відповісти
вот интересно сзчесников сажают от 5 и дальше, а новодчиков, где гибнут люди и таких как эти до 5, ***** их на фронт, пусть своим арсеналом докажут боеспособность
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28.07.2025 13:30 Відповісти
Куди стріляти? Та зброя вже не потрібна. Потрібні звичайні дробові рушниці, і то не факт.
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28.07.2025 13:36 Відповісти
уявляю собі, скільки вони вже всього назбували...
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28.07.2025 14:02 Відповісти
 
 