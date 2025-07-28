Викрито 15 осіб, які збували "трофейну" зброю. Вилучено вибухівку, гранатомети, автомати і гвинтівки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити нелегальний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За результатами комплексних заходів у столичному, південному та західному регіонах нашої держави затримано 15 ділків, які причетні до оборудок.

Як зазначається, серед вилученого у фігурантів - арсенали російських гранатометів, снайперських гвинтівок, автоматів та 9 кг вибухівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано військовослужбовця, який намагався продати крадену зброю на понад 1,7 млн грн, - ДБР. ФОТО

















Так, у Києві викрито трьох "колекціонерів" зброї, які вивозили озброєння з місць колишніх боїв у фронтових районах для продажу в столиці.

"Під час пошуку клієнтів вони ховали засоби ураження, зокрема автомати Калашникова у своїх квартирах та спеціально орендованому гаражному боксі", - пояснили у СБУ.

У Чернівцях затримано ще трьох учасників організованого злочинного угруповання, які намагалися продати ручний протитанковий гранатомет і 35 тротилових шашок з підривниками та електродетонаторами.

У Херсонській області викрили жителя Бериславського району, раніше судимого за крадіжки і наркоторгівлю, який згодом "перекваліфікувався" на підпільного торгівця зброєю.

Також читайте: Проведено 941 обшук по Україні: Нацполіція вилучила нелегальну зброю та боєприпаси. ФОТОрепортаж

"За матеріалами справи, він облаштував у підвалі свого будинку схрон, в якому зберігав бойові гранати і протитанкові міни для подальшого збуту", - додали в СБУ.

На Прикарпатті затримано ділків з Коломийського та Косівського районів області, які підшукували кримінальників, щоб реалізувати їм три десятки осколкових гранат.

У Чернігові правоохоронці викрили ще пʼятьох ділків. Серед них - 38-річний місцевий кримінальник, який уже відбував тюремні строки за крадіжки та наркоторгівлю і перебував у СІЗО за новими епізодами злочинів.

Перебуваючи під арештом, рецидивіст залучив спільників "на волі" для продажу зброї, яку вони вивозили з районів колишніх боєзіткнень, а потім ховали у схрони під час пошуку покупців.

"Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Подільської, Бериславської, Коломийської та Косівської окружних прокуратур.