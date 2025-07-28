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Разоблачены 15 человек, которые сбывали "трофейное" оружие. Изъяты взрывчатка, гранатометы, автоматы и винтовки, - СБУ.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По результатам комплексных мероприятий в столичном, южном и западном регионах нашего государства задержаны 15 дельцов, причастных к сделкам.

Как отмечается, среди изъятого у фигурантов - арсеналы российских гранатометов, снайперских винтовок, автоматов и 9 кг взрывчатки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан военнослужащий, который пытался продать краденое оружие на более 1,7 млн грн, - ГБР. ФОТО

торговцы оружием
торговцы оружием
торговцы оружием
торговцы оружием
торговцы оружием
торговцы оружием
торговцы оружием
торговцы оружием

Так, в Киеве разоблачили трех "коллекционеров" оружия, которые вывозили вооружение с мест бывших боев во фронтовых районах для продажи в столице.

Во время поиска клиентов они прятали средства поражения, в частности автоматы Калашникова в своих квартирах и специально арендованном гаражном боксе", - пояснили в СБУ.

В Черновцах задержаны еще трое участников организованной преступной группировки, которые пытались продать ручной противотанковый гранатомет и 35 тротиловых шашек с взрывателями и электродетонаторами.

В Херсонской области разоблачили жителя Бериславского района, ранее судимого за кражи и наркоторговлю, который впоследствии "переквалифицировался" на подпольного торговца оружием.

Также читайте: Проведен 941 обыск по Украине: Нацполиция изъяла нелегальное оружие и боеприпасы. ФОТОрепортаж

"По материалам дела, он обустроил в подвале своего дома схрон, в котором хранил боевые гранаты и противотанковые мины для дальнейшего сбыта", - добавили в СБУ.

На Прикарпатье задержаны дельцы из Коломыйского и Косовского районов области, которые подыскивали уголовников, чтобы реализовать им три десятка осколочных гранат.

В Чернигове правоохранители разоблачили еще пятерых дельцов. Среди них - 38-летний местный уголовник, который уже отбывал тюремные сроки за кражи и наркоторговлю и находился в СИЗО по новым эпизодам преступлений.

Находясь под арестом, рецидивист привлек сообщников "на свободе" для продажи оружия, которое они вывозили из районов бывших боестолкновений, а затем прятали в тайники во время поиска покупателей.

"Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Комплексные меры проводили под процессуальным руководством Подольской, Бериславской, Коломыйской и Косовской окружных прокуратур.

Автор: 

Киев (25919) оружие (10372) СБУ (20239)


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Топ комментарии
+5
Якби бучанці були озроєні, як Техаські реднеківці, то ***** була б кацапам, а не оце все... А так що максимум влада може запропонувати людям в законі про зброю так це лише:
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28.07.2025 13:26 Ответить
+3
Влада ще не розуміє, що вогнестріл, то минулий вік. Мабуть рєзніковські постулати про весільні дрони стримують страх. Та кому нахрін той калаш зараз потрібен, чи снайперська гвинтівка. Щоб ліквідувати ціль достатньо fpv дрона за 500 баксів. Це касається абсолютно всіх, властьімущіх в особливій мірі, бо як би ти не старався "отсєчь гражданскіх", гражданскіє можуть відсєчь тєб'я
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28.07.2025 13:30 Ответить
+2
якщо не приймуть нормальний закон про зброю - нам *****.
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28.07.2025 13:20 Ответить
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Гуляє зброя по руках
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28.07.2025 13:19 Ответить
якщо не приймуть нормальний закон про зброю - нам *****.
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28.07.2025 13:20 Ответить
Якби бучанці були озроєні, як Техаські реднеківці, то ***** була б кацапам, а не оце все... А так що максимум влада може запропонувати людям в законі про зброю так це лише:
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28.07.2025 13:26 Ответить
СБУ це вам не Служба Безпеки України, бо замість поголовного озброєння населення, особливо в наближених до москальщини регіонах, вона "герпоїчно" бореться в дусі сталінізма у роззброїнні українців. Так тримати філіал ФСБ москальщини. Бо Службу Безпеки України схоже українцям потрібно створювати з нуля!
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28.07.2025 13:22 Ответить
Влада ще не розуміє, що вогнестріл, то минулий вік. Мабуть рєзніковські постулати про весільні дрони стримують страх. Та кому нахрін той калаш зараз потрібен, чи снайперська гвинтівка. Щоб ліквідувати ціль достатньо fpv дрона за 500 баксів. Це касається абсолютно всіх, властьімущіх в особливій мірі, бо як би ти не старався "отсєчь гражданскіх", гражданскіє можуть відсєчь тєб'я
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28.07.2025 13:30 Ответить
Зараз налетять ЗЕбільні шавки і верещатимуть що ти агент кремля))))
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28.07.2025 13:45 Ответить
Противотанковые/противопехотные мины и выстрелы для РПГ-7 точно для "коллекционеров". АК-12 фигня для любителей. По факту , даже "после войны", у криминала много лет не будет проблем со снабжением.
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28.07.2025 13:28 Ответить
вот интересно сзчесников сажают от 5 и дальше, а новодчиков, где гибнут люди и таких как эти до 5, ***** их на фронт, пусть своим арсеналом докажут боеспособность
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28.07.2025 13:30 Ответить
Куди стріляти? Та зброя вже не потрібна. Потрібні звичайні дробові рушниці, і то не факт.
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28.07.2025 13:36 Ответить
уявляю собі, скільки вони вже всього назбували...
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28.07.2025 14:02 Ответить
 
 