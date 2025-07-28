Разоблачены 15 человек, которые сбывали "трофейное" оружие. Изъяты взрывчатка, гранатометы, автоматы и винтовки, - СБУ.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По результатам комплексных мероприятий в столичном, южном и западном регионах нашего государства задержаны 15 дельцов, причастных к сделкам.

Как отмечается, среди изъятого у фигурантов - арсеналы российских гранатометов, снайперских винтовок, автоматов и 9 кг взрывчатки.

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Так, в Киеве разоблачили трех "коллекционеров" оружия, которые вывозили вооружение с мест бывших боев во фронтовых районах для продажи в столице.

Во время поиска клиентов они прятали средства поражения, в частности автоматы Калашникова в своих квартирах и специально арендованном гаражном боксе", - пояснили в СБУ.

В Черновцах задержаны еще трое участников организованной преступной группировки, которые пытались продать ручной противотанковый гранатомет и 35 тротиловых шашек с взрывателями и электродетонаторами.

В Херсонской области разоблачили жителя Бериславского района, ранее судимого за кражи и наркоторговлю, который впоследствии "переквалифицировался" на подпольного торговца оружием.

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"По материалам дела, он обустроил в подвале своего дома схрон, в котором хранил боевые гранаты и противотанковые мины для дальнейшего сбыта", - добавили в СБУ.

На Прикарпатье задержаны дельцы из Коломыйского и Косовского районов области, которые подыскивали уголовников, чтобы реализовать им три десятка осколочных гранат.

В Чернигове правоохранители разоблачили еще пятерых дельцов. Среди них - 38-летний местный уголовник, который уже отбывал тюремные сроки за кражи и наркоторговлю и находился в СИЗО по новым эпизодам преступлений.

Находясь под арестом, рецидивист привлек сообщников "на свободе" для продажи оружия, которое они вывозили из районов бывших боестолкновений, а затем прятали в тайники во время поиска покупателей.

"Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Комплексные меры проводили под процессуальным руководством Подольской, Бериславской, Коломыйской и Косовской окружных прокуратур.