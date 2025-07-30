РФ вдарила по Слов’янську безпілотником. Пошкоджено будинки та авто. ФОТО
Російські окупанти вкотре атакували Слов'янськ на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Було зафіксовано удар дроном-камікадзе. Типу "Герань-2". Влучання зафіксовано на вулиці Науки. Пошкоджено приватні будинки та автівки.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль