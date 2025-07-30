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Новини Фото Обстріли Донеччини Обстріл Слов’янська
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РФ вдарила по Слов’янську безпілотником. Пошкоджено будинки та авто. ФОТО

Російські окупанти вкотре атакували Слов'янськ на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Було зафіксовано удар дроном-камікадзе. Типу "Герань-2". Влучання зафіксовано на вулиці Науки. Пошкоджено приватні будинки та автівки.

Внаслідок атаки постраждалих немає.

Дивіться: Наслідки дронової атаки РФ на Харків: постраждали три людини (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

РФ атакувала Слов’янськ безпілотником Що відомо

Автор: 

обстріл (30096) Донецька область (9163) Краматорський район (528) Слов’янськ (659)


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