Наслідки дронової атаки РФ на Харків: постраждали три людини. ВIДЕО

У ніч проти середи, 30 липня 2025 року, війська РФ атакували дронами Харків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію голови ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, під ударами перебували Слобідський та Шевченківський райони Харкова.

У Слобідському інформації щодо постраждалих не надходило. У Шевченківському внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА постраждали двоє людей: 24-річна жінка та 33-річний чоловік. Згодом стало відомо, що ще одна жінка звернулася по допомогу до лікарів. Постраждалій - 62 роки.

Усім надається необхідна медична допомога.

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Харківська обласна прокуратура опублікувала наслідки обстрілу Шевченківського району міста Харкова.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 30 липня російські війська атакували Харків "шахедом".