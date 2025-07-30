Последствия дроновой атаки РФ на Харьков: пострадали три человека. ВИДЕО

В ночь на среду, 30 июля 2025 года, войска РФ атаковали дронами Харьков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию главы ОВА Олега Синегубова.

По его словам, под ударами находились Слободской и Шевченковский районы Харькова.

В Слободском информации о пострадавших не поступало. В Шевченковском в результате падения обломков вражеского БПЛА пострадали два человека: 24-летняя женщина и 33-летний мужчина. Впоследствии стало известно, что еще одна женщина обратилась за помощью к врачам. Пострадавшей - 62 года.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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Харьковская областная прокуратура опубликовала последствия обстрела Шевченковского района города Харькова.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 30 июля российские войска атаковали Харьков "шахедом".