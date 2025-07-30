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РФ ударила по Славянску беспилотником. Повреждены дома и автомобили. ФОТО

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Славянск в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба МВА, информирует Цензор.НЕТ.

Был зафиксирован удар дроном-камикадзе. Типа "Герань-2". Попадание зафиксировано на улице Науки. Повреждены частные дома и автомобили.

В результате атаки пострадавших нет.

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РФ атаковала Славянск беспилотником Что известно

Автор: 

обстрел (28772) Донецкая область (10345) Краматорский район (522) Славянск (2631)


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