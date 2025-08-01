У ЄС приспустили прапори на знак жалоби за загиблими в Україні: Більше ППО є пріоритетом. ФОТО

У Євросоюзі приспустили прапори на знак жалоби за загиблими внаслідок російських ударів в Україні.

Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше зброї для України та жорсткіші санкції проти Росії - це найшвидший спосіб припинити війну. Швидке отримання більшої кількості засобів протиповітряної оборони в Україні є нашим пріоритетом", - зазначила вона.

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