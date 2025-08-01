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У ЄС приспустили прапори на знак жалоби за загиблими в Україні: Більше ППО є пріоритетом. ФОТО

У Євросоюзі приспустили прапори на знак жалоби за загиблими внаслідок російських ударів в Україні.

Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше зброї для України та жорсткіші санкції проти Росії - це найшвидший спосіб припинити війну. Швидке отримання більшої кількості засобів протиповітряної оборони в Україні є нашим пріоритетом", - зазначила вона.

Читайте: ЄС діятиме рішуче і застосовуватиме стратегічний підхід до гібридних загроз з боку РФ, - Каллас

ЄС приспустив прапори на знак жалоби за загиблими в Україні
ЄС приспустив прапори на знак жалоби за загиблими в Україні

Автор: 

жалоба (177) Євросоюз (13958) Каллас Кая (319)


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Топ коментарі
+6
Можуть їх і не підіймати... Українці в Україні гинуть щодня.
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01.08.2025 16:26 Відповісти
+3
А глибока стурбованість буде?
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01.08.2025 16:31 Відповісти
+2
ух ти плять .підтримка.Могли б від початку війни їх тримати спущеними(прапори ЄС" . як приспущені з лайном кальсони ,,,
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01.08.2025 16:30 Відповісти
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0.1% свого ВВП ЄС кидає на допомогу Україні
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01.08.2025 16:26 Відповісти
Можуть їх і не підіймати... Українці в Україні гинуть щодня.
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01.08.2025 16:26 Відповісти
так, але ж дні жалоби не жодня. Сьогодні день жалоби, а завтра знову дні радощів та веселощів.
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01.08.2025 17:14 Відповісти
ух ти плять .підтримка.Могли б від початку війни їх тримати спущеними(прапори ЄС" . як приспущені з лайном кальсони ,,,
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01.08.2025 16:30 Відповісти
А глибока стурбованість буде?
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01.08.2025 16:31 Відповісти
А тільки загиблі кияни гідні такої пошани? Інші загиблі - ні?
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01.08.2025 16:31 Відповісти
Потужно аж за край
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01.08.2025 16:52 Відповісти
Ну а від "найвеличнішого лідера" навіть співчуття не було ,що йому українці він тут для того щоб заробляти і покривати свою шоблу ,тому винуватити треба не європейців які нам допомагають ,а недолугу владу.
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01.08.2025 16:53 Відповісти
Ні, ППО важливе, але пріоритет дальнебійна балістика, крилаті ракети 500+км і головне в великій кількості. Тільки коли буде вибухати та палати вся центральна раша, всі заводи впк, газова та нафтова промисловість, жд станції, мости і тп, плешиве опудало може щось подумати про мир і то не факт. А якщо ми будемо тільки оборонятись та відбиватись - це тільки драконить рашистів посилювати тиск.
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01.08.2025 16:56 Відповісти
Потужно, дуже потужно!!!
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01.08.2025 17:05 Відповісти
Симвлізм не повертає людські життя.
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01.08.2025 17:14 Відповісти
Євросоюзу і іншим країнам, що нам допомагають і гарантують безкорисливу допомогу й надалі, стільки часу, скільки буде потрібно, аби Україна вижила як незалежна від Мордору держава, велика подяка, і за співчуття і солідарність також.
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01.08.2025 17:41 Відповісти
 
 