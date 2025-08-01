У ЄС приспустили прапори на знак жалоби за загиблими в Україні: Більше ППО є пріоритетом. ФОТО
У Євросоюзі приспустили прапори на знак жалоби за загиблими внаслідок російських ударів в Україні.
Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
"Більше зброї для України та жорсткіші санкції проти Росії - це найшвидший спосіб припинити війну. Швидке отримання більшої кількості засобів протиповітряної оборони в Україні є нашим пріоритетом", - зазначила вона.
Топ коментарі
+6 Calvados
показати весь коментар01.08.2025 16:26 Відповісти Посилання
+3 Огусто
показати весь коментар01.08.2025 16:31 Відповісти Посилання
+2 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар01.08.2025 16:30 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар01.08.2025 16:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Calvados
показати весь коментар01.08.2025 16:26 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
tanix pristavka
показати весь коментар01.08.2025 17:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар01.08.2025 16:30 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Огусто
показати весь коментар01.08.2025 16:31 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Alan Tar
показати весь коментар01.08.2025 16:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bel Amor #601081
показати весь коментар01.08.2025 16:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар01.08.2025 16:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Виталий Еременко
показати весь коментар01.08.2025 16:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX 13 #375637
показати весь коментар01.08.2025 17:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Trofim
показати весь коментар01.08.2025 17:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вячеслав Crane
показати весь коментар01.08.2025 17:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль