В ЕС приспустили флаги в знак траура по погибшим в Украине: Больше ПВО является приоритетом. ФОТО

В Евросоюзе приспустили флаги в знак траура по погибшим в результате российских ударов в Украине.

Об этом сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше оружия для Украины и жесткие санкции против России - это самый быстрый способ прекратить войну. Быстрое получение большего количества средств противовоздушной обороны в Украине является нашим приоритетом", - отметила она.

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