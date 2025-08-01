В ЕС приспустили флаги в знак траура по погибшим в Украине: Больше ПВО является приоритетом. ФОТО
В Евросоюзе приспустили флаги в знак траура по погибшим в результате российских ударов в Украине.
Об этом сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.
"Больше оружия для Украины и жесткие санкции против России - это самый быстрый способ прекратить войну. Быстрое получение большего количества средств противовоздушной обороны в Украине является нашим приоритетом", - отметила она.
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Валентин Коваль #587289
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Calvados
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