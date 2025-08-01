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В ЕС приспустили флаги в знак траура по погибшим в Украине: Больше ПВО является приоритетом. ФОТО

В Евросоюзе приспустили флаги в знак траура по погибшим в результате российских ударов в Украине.

Об этом сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше оружия для Украины и жесткие санкции против России - это самый быстрый способ прекратить войну. Быстрое получение большего количества средств противовоздушной обороны в Украине является нашим приоритетом", - отметила она.

Читайте: ЕС будет действовать решительно и применять стратегический подход к гибридным угрозам со стороны РФ, - Каллас

ЕС приспустил флаги в знак траура по погибшим в Украине
ЕС приспустил флаги в знак траура по погибшим в Украине

Автор: 

траур (241) Евросоюз (17454) Каллас Кая (251)


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0.1% свого ВВП ЄС кидає на допомогу Україні
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01.08.2025 16:26 Ответить
Можуть їх і не підіймати... Українці в Україні гинуть щодня.
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01.08.2025 16:26 Ответить
ух ти плять .підтримка.Могли б від початку війни їх тримати спущеними(прапори ЄС" . як приспущені з лайном кальсони ,,,
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01.08.2025 16:30 Ответить
А глибока стурбованість буде?
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01.08.2025 16:31 Ответить
А тільки загиблі кияни гідні такої пошани? Інші загиблі - ні?
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01.08.2025 16:31 Ответить
Потужно аж за край
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01.08.2025 16:52 Ответить
Ну а від "найвеличнішого лідера" навіть співчуття не було ,що йому українці він тут для того щоб заробляти і покривати свою шоблу ,тому винуватити треба не європейців які нам допомагають ,а недолугу владу.
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01.08.2025 16:53 Ответить
Ні, ППО важливе, але пріоритет дальнебійна балістика, крилаті ракети 500+км і головне в великій кількості. Тільки коли буде вибухати та палати вся центральна раша, всі заводи впк, газова та нафтова промисловість, жд станції, мости і тп, плешиве опудало може щось подумати про мир і то не факт. А якщо ми будемо тільки оборонятись та відбиватись - це тільки драконить рашистів посилювати тиск.
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01.08.2025 16:56 Ответить
Потужно, дуже потужно!!!
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01.08.2025 17:05 Ответить
 
 