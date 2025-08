Медик "Азова" Риженко із позивним Спрайт став найкращим військовим медиком Європи. ФОТОрепортаж

Бойового медика 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Володимира Риженка (позивний Спрайт) визнали найкращим військовим медиком Європи.

Про це повідомив Перший корпус НГУ "Азов", передає Цензор.НЕТ.

Риженко здобув відзнаку на найбільшій у Європі конференції військової медицини Combat Medical Care Conference 2025, яка відбулася в Німеччині за участі понад 1400 фахівців із 44 країн. Співорганізатором заходу виступив Бундесвер.

Медика нагородили премією Best European Medic of the Year у категорії "Військова медицина" за рятувальну операцію, здійснену взимку 2025 року. Тоді він перелив донорську кров, доставлену дроном, і врятував життя пораненому побратиму в екстремальних умовах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони бригади "Азов" ліквідують російську піхоту на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Разом із відзнакою Риженко отримав меч - символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли здійснити цю рятувальну місію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант фільмує свого одноногого поплічника, який навкарачки повзе лісом: "Лиса - п#здец". ВIДЕО