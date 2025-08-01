Медик "Азова" Риженко із позивним Спрайт став найкращим військовим медиком Європи. ФОТОрепортаж
Бойового медика 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Володимира Риженка (позивний Спрайт) визнали найкращим військовим медиком Європи.
Про це повідомив Перший корпус НГУ "Азов", передає Цензор.НЕТ.
Риженко здобув відзнаку на найбільшій у Європі конференції військової медицини Combat Medical Care Conference 2025, яка відбулася в Німеччині за участі понад 1400 фахівців із 44 країн. Співорганізатором заходу виступив Бундесвер.
Медика нагородили премією Best European Medic of the Year у категорії "Військова медицина" за рятувальну операцію, здійснену взимку 2025 року. Тоді він перелив донорську кров, доставлену дроном, і врятував життя пораненому побратиму в екстремальних умовах.
Разом із відзнакою Риженко отримав меч - символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли здійснити цю рятувальну місію.
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