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Медик "Азова" Риженко із позивним Спрайт став найкращим військовим медиком Європи. ФОТОрепортаж

Бойового медика 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Володимира Риженка (позивний Спрайт) визнали найкращим військовим медиком Європи.

Про це повідомив Перший корпус НГУ "Азов", передає Цензор.НЕТ.

Медик "Азова" Володимир Риженко став найкращим військовим медиком Європи

Риженко здобув відзнаку на найбільшій у Європі конференції військової медицини Combat Medical Care Conference 2025, яка відбулася в Німеччині за участі понад 1400 фахівців із 44 країн. Співорганізатором заходу виступив Бундесвер.

Медика нагородили премією Best European Medic of the Year у категорії "Військова медицина" за рятувальну операцію, здійснену взимку 2025 року. Тоді він перелив донорську кров, доставлену дроном, і врятував життя пораненому побратиму в екстремальних умовах.

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Медик "Азова" Володимир Риженко став найкращим військовим медиком Європи

Разом із відзнакою Риженко отримав меч - символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли здійснити цю рятувальну місію.

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Автор: 

Європа (1930) медицина (2154) Азов (801)


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01.08.2025 17:25 Відповісти
Наші хлопці й дівчата всюди найкращі!
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01.08.2025 17:28 Відповісти
Одразу видно, що це вікінг. Наше щастя, що є в нас такі люди. ДЯКУЮ!
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01.08.2025 17:30 Відповісти
який ще вікінг Риженко ?

в Україні козаки !

.
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01.08.2025 18:35 Відповісти
є ким гордитись !

.
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01.08.2025 18:36 Відповісти
Уявити важко, що пройшло перед очима цього спасителя… Яку силу духу треба мати щоб витягувати людей з того світу. Найдостойніший!
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01.08.2025 17:40 Відповісти
 
 