Медик "Азова" Рыженко с позывным "Спрайт" стал лучшим военным медиком Европы
Боевого медика 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Владимира Рыженко (позывной "Спрайт") признали лучшим военным медиком Европы.
Об этом сообщил Первый корпус НГУ "Азов", передает Цензор.НЕТ.
Рыженко получил награду на крупнейшей в Европе конференции военной медицины Combat Medical Care Conference 2025, которая состоялась в Германии с участием более 1400 специалистов из 44 стран. Соорганизатором мероприятия выступил Бундесвер.
Медика наградили премией Best European Medic of the Year в категории "Военная медицина" за спасательную операцию, осуществленную зимой 2025 года. Тогда он перелил донорскую кровь, доставленную дроном, и спас жизнь раненому побратиму в экстремальных условиях.
Вместе с отличием Рыженко получил меч - символ силы, достоинства и отваги. Во время выступления он поблагодарил побратимов, которые помогли осуществить эту спасательную миссию.
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