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Новости Тактическая медицина
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Медик "Азова" Рыженко с позывным Спрайт стал лучшим военным медиком Европы

Боевого медика 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Владимира Рыженко (позывной "Спрайт") признали лучшим военным медиком Европы.

Об этом сообщил Первый корпус НГУ "Азов", передает Цензор.НЕТ.

Медик "Азова" Володимир Риженко став найкращим військовим медиком Європи

Рыженко получил награду на крупнейшей в Европе конференции военной медицины Combat Medical Care Conference 2025, которая состоялась в Германии с участием более 1400 специалистов из 44 стран. Соорганизатором мероприятия выступил Бундесвер.

Медика наградили премией Best European Medic of the Year в категории "Военная медицина" за спасательную операцию, осуществленную зимой 2025 года. Тогда он перелил донорскую кровь, доставленную дроном, и спас жизнь раненому побратиму в экстремальных условиях.

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Медик "Азова" Володимир Риженко став найкращим військовим медиком Європи

Вместе с отличием Рыженко получил меч - символ силы, достоинства и отваги. Во время выступления он поблагодарил побратимов, которые помогли осуществить эту спасательную миссию.

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Автор: 

Европа (1968) медицина (2536) Азов (816)


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01.08.2025 17:25 Ответить
Наші хлопці й дівчата всюди найкращі!
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01.08.2025 17:28 Ответить
Одразу видно, що це вікінг. Наше щастя, що є в нас такі люди. ДЯКУЮ!
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01.08.2025 17:30 Ответить
який ще вікінг Риженко ?

в Україні козаки !

.
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01.08.2025 18:35 Ответить
є ким гордитись !

.
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01.08.2025 18:36 Ответить
І де ви знайшли протиріччя? тінг і віче, вікінги і козаки - люди волі, а не якогось там царя раби.
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01.08.2025 19:38 Ответить
Уявити важко, що пройшло перед очима цього спасителя… Яку силу духу треба мати щоб витягувати людей з того світу. Найдостойніший!
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01.08.2025 17:40 Ответить
 
 