Медик "Азова" Рыженко с позывным Спрайт стал лучшим военным медиком Европы

Боевого медика 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Владимира Рыженко (позывной "Спрайт") признали лучшим военным медиком Европы.

Об этом сообщил Первый корпус НГУ "Азов", передает Цензор.НЕТ.

Рыженко получил награду на крупнейшей в Европе конференции военной медицины Combat Medical Care Conference 2025, которая состоялась в Германии с участием более 1400 специалистов из 44 стран. Соорганизатором мероприятия выступил Бундесвер.

Медика наградили премией Best European Medic of the Year в категории "Военная медицина" за спасательную операцию, осуществленную зимой 2025 года. Тогда он перелил донорскую кровь, доставленную дроном, и спас жизнь раненому побратиму в экстремальных условиях.

Вместе с отличием Рыженко получил меч - символ силы, достоинства и отваги. Во время выступления он поблагодарил побратимов, которые помогли осуществить эту спасательную миссию.

