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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Поліція відкрила справу через вечірку у клубі Києва у день жалоби. ФОТОрепортаж

Поліція розпочала кримінальне провадження через гучну вечірку у столичному клубі в День жалоби. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення розважального заходу в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю, внаслідок якої загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

Присутніх було доставлено до територіального управління поліції й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

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Весірка у клубі
Весірка у клубі
Весірка у клубі
Весірка у клубі
Весірка у клубі

Автор: 

Київ (19982) клуб (43) жалоба (179)


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Топ коментарі
+13
В ТЦК чому не відвезли,тому що мажори?Синки якоїсь владної чи бізнесової сволоти?
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02.08.2025 11:09 Відповісти
+8
1. Чому не написали, що це гей-клуб?
2. Чому представники ТЦК не приїхали якраз тоді, коли це потрібно?
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02.08.2025 11:09 Відповісти
+4
https://imgbb.com/
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02.08.2025 11:01 Відповісти
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потвори зельонського.
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02.08.2025 11:01 Відповісти
https://imgbb.com/
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02.08.2025 11:01 Відповісти
ого у когось є мрія.
Він взагалі то по жінкам.
Та і тут він у косьтюмі))
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02.08.2025 11:15 Відповісти
пів України плаче а пів скаче! війна не для всіх!
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02.08.2025 11:02 Відповісти
1. Чому не написали, що це гей-клуб?
2. Чому представники ТЦК не приїхали якраз тоді, коли це потрібно?
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02.08.2025 11:09 Відповісти
в ТЦК недостатньо персоналу для нічних чергувань
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02.08.2025 11:44 Відповісти
Усі у Вінницю поїхали?
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02.08.2025 11:53 Відповісти
Певне знали що вас там не буде.
Тому не малиі наміру робити лишні рухи.)
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02.08.2025 11:56 Відповісти
З хранції видніше...
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02.08.2025 12:02 Відповісти
В ТЦК чому не відвезли,тому що мажори?Синки якоїсь владної чи бізнесової сволоти?
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02.08.2025 11:09 Відповісти
Тому що нетрадиційної оріентації клуб... Це ж не толерантно)
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02.08.2025 11:10 Відповісти
ТЦК- табу!)
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02.08.2025 11:21 Відповісти
І от чим вони відрізняються після цього від Azealia Banks?
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02.08.2025 11:11 Відповісти
15 діб адмінарешту - це мощно. а тцк з поліцією не було? бо ці весельчаки повинні вже бути на полігоні, або одразу в штурма
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02.08.2025 11:11 Відповісти
Ти сама на вже на полігоні чи штурмуєш кущики в посадках? Чи може свого чоловіка та дітей туди відправила? Дратують істоти які думають, що мають право розпоряджатися чужим життям.
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02.08.2025 11:55 Відповісти
Прем'єр Швеції мабуть виражатиме занепокоєння. Бо напередодні він заявив, що для вступу до ЄС нам треба врегулювати питання одностатевих шлюбів. Тобто після врегулювання це було б не збіговисько знахабнілих підорів (вибачте мою французьку), а сімейні посиденьки.
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02.08.2025 11:11 Відповісти
Комусь війнонька-а комусь дискотека.
Все як завжди.
Нічого дивного.
Все як завжди.
Не звертайте уваги.
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02.08.2025 11:11 Відповісти
А у нас под окнами нашей пятиэтажки НА БОРЩАГОВКЕ, позавчера вечером, то есть в тот самый день трагедии, веселилась брльшая компания - семьи с детьми, жарили мясо на костре, дикая громкая музыка и пляски. Это, к сожалению, наш народ, а не марсиане.
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02.08.2025 11:32 Відповісти
А поліцію Ви чому не викликали???
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02.08.2025 12:17 Відповісти
"Все це, звісно, так. Все це вірно, так, вірно. Папір написаний правильно, все, все добре Так, це з одного боку, так"?

"Поліцейські негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу".

Поліцейські мали право проводити обшукбез рішення суду, чи це не законно провели? Я так розумію, цей клуб приватна власність, чи ні?
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02.08.2025 11:40 Відповісти
Під час воєнного стану згідно Конституції України конституціїні права громадян можуть бути порушенні.
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02.08.2025 11:48 Відповісти
Почитайте, які саме права, там написано
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02.08.2025 11:54 Відповісти
Усі вони мали броню та були патріотами!!...,як БІЛЬШИСТЬ відвідувачів ресторацій Києва....під час війни
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02.08.2025 11:49 Відповісти
Повторюється 1917 рік: одні гнили в окопах, а інші- в ресторанах. Починаючи з 1918 життя других перетворилось на жахіття.
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02.08.2025 12:12 Відповісти
Це ж якою нелюдю треба бути, щоб у такий день розважатися?! Щоб ці істоти на собі відчули все те, що прилетіло на голови невинним людям!
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02.08.2025 11:58 Відповісти
вчора вперше почув як горланила музика в клубі "собі". Начебто спеціально до дня траура. Цим гулялам все по цимбалах
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02.08.2025 12:07 Відповісти
Накрили лєжбіще твідврасів ЗЄльонського...Шкода,що відбудуться штрафами,а не розмінуванняммінних полів коц-ап-ів...
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02.08.2025 12:14 Відповісти
 
 