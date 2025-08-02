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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
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Полиция открыла дело из-за вечеринки в клубе Киева в день траура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полиция начала уголовное производство из-за громкой вечеринки в столичном клубе в День траура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение развлекательного мероприятия в одном из заведений Голосеевского района в День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу, в результате которой погиб 31 человек, в том числе пятеро детей", - говорится в сообщении.

Полицейские немедленно прибыли на место происшествия. Поскольку двери были закрыты, а персонал заведения по требованию правоохранителей отказался их открыть, правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили в помещении более 30 посетителей и администрацию клуба.

Присутствующие были доставлены в территориальное управление полиции и правоохранители составили на них административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского). Нарушителям грозит штраф или до 15 суток админареста.

По факту шумной вечеринки в траурный день начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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Вечеринка в клубе
Вечеринка в клубе
Вечеринка в клубе
Вечеринка в клубе
Вечеринка в клубе

Автор: 

Киев (25964) клуб (56) траур (243)


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Топ комментарии
+10
В ТЦК чому не відвезли,тому що мажори?Синки якоїсь владної чи бізнесової сволоти?
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02.08.2025 11:09 Ответить
+7
1. Чому не написали, що це гей-клуб?
2. Чому представники ТЦК не приїхали якраз тоді, коли це потрібно?
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02.08.2025 11:09 Ответить
+4
https://imgbb.com/
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02.08.2025 11:01 Ответить
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потвори зельонського.
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02.08.2025 11:01 Ответить
https://imgbb.com/
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02.08.2025 11:01 Ответить
ого у когось є мрія.
Він взагалі то по жінкам.
Та і тут він у косьтюмі))
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02.08.2025 11:15 Ответить
пів України плаче а пів скаче! війна не для всіх!
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02.08.2025 11:02 Ответить
1. Чому не написали, що це гей-клуб?
2. Чому представники ТЦК не приїхали якраз тоді, коли це потрібно?
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02.08.2025 11:09 Ответить
в ТЦК недостатньо персоналу для нічних чергувань
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02.08.2025 11:44 Ответить
Усі у Вінницю поїхали?
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02.08.2025 11:53 Ответить
Певне знали що вас там не буде.
Тому не малиі наміру робити лишні рухи.)
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02.08.2025 11:56 Ответить
З хранції видніше...
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02.08.2025 12:02 Ответить
В ТЦК чому не відвезли,тому що мажори?Синки якоїсь владної чи бізнесової сволоти?
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02.08.2025 11:09 Ответить
Тому що нетрадиційної оріентації клуб... Це ж не толерантно)
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02.08.2025 11:10 Ответить
ТЦК- табу!)
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02.08.2025 11:21 Ответить
І от чим вони відрізняються після цього від Azealia Banks?
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02.08.2025 11:11 Ответить
15 діб адмінарешту - це мощно. а тцк з поліцією не було? бо ці весельчаки повинні вже бути на полігоні, або одразу в штурма
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02.08.2025 11:11 Ответить
Ти сама на вже на полігоні чи штурмуєш кущики в посадках? Чи може свого чоловіка та дітей туди відправила? Дратують істоти які думають, що мають право розпоряджатися чужим життям.
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02.08.2025 11:55 Ответить
Прем'єр Швеції мабуть виражатиме занепокоєння. Бо напередодні він заявив, що для вступу до ЄС нам треба врегулювати питання одностатевих шлюбів. Тобто після врегулювання це було б не збіговисько знахабнілих підорів (вибачте мою французьку), а сімейні посиденьки.
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02.08.2025 11:11 Ответить
Комусь війнонька-а комусь дискотека.
Все як завжди.
Нічого дивного.
Все як завжди.
Не звертайте уваги.
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02.08.2025 11:11 Ответить
А у нас под окнами нашей пятиэтажки НА БОРЩАГОВКЕ, позавчера вечером, то есть в тот самый день трагедии, веселилась брльшая компания - семьи с детьми, жарили мясо на костре, дикая громкая музыка и пляски. Это, к сожалению, наш народ, а не марсиане.
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02.08.2025 11:32 Ответить
"Все це, звісно, так. Все це вірно, так, вірно. Папір написаний правильно, все, все добре Так, це з одного боку, так"?

"Поліцейські негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу".

Поліцейські мали право проводити обшукбез рішення суду, чи це не законно провели? Я так розумію, цей клуб приватна власність, чи ні?
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02.08.2025 11:40 Ответить
Під час воєнного стану згідно Конституції України конституціїні права громадян можуть бути порушенні.
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02.08.2025 11:48 Ответить
Почитайте, які саме права, там написано
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02.08.2025 11:54 Ответить
Усі вони мали броню та були патріотами!!...,як БІЛЬШИСТЬ відвідувачів ресторацій Києва....під час війни
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02.08.2025 11:49 Ответить
Повторюється 1917 рік: одні гнили в окопах, а інші- в ресторанах. Починаючи з 1918 життя других перетворилось на жахіття.
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02.08.2025 12:12 Ответить
Це ж якою нелюдю треба бути, щоб у такий день розважатися?! Щоб ці істоти на собі відчули все те, що прилетіло на голови невинним людям!
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02.08.2025 11:58 Ответить
вчора вперше почув як горланила музика в клубі "собі". Начебто спеціально до дня траура. Цим гулялам все по цимбалах
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02.08.2025 12:07 Ответить
 
 