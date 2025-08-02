Полиция открыла дело из-за вечеринки в клубе Киева в день траура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полиция начала уголовное производство из-за громкой вечеринки в столичном клубе в День траура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение развлекательного мероприятия в одном из заведений Голосеевского района в День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу, в результате которой погиб 31 человек, в том числе пятеро детей", - говорится в сообщении.

Полицейские немедленно прибыли на место происшествия. Поскольку двери были закрыты, а персонал заведения по требованию правоохранителей отказался их открыть, правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили в помещении более 30 посетителей и администрацию клуба.

Присутствующие были доставлены в территориальное управление полиции и правоохранители составили на них административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского). Нарушителям грозит штраф или до 15 суток админареста.

По факту шумной вечеринки в траурный день начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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