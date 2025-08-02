Полиция открыла дело из-за вечеринки в клубе Киева в день траура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Полиция начала уголовное производство из-за громкой вечеринки в столичном клубе в День траура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.
"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение развлекательного мероприятия в одном из заведений Голосеевского района в День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу, в результате которой погиб 31 человек, в том числе пятеро детей", - говорится в сообщении.
Полицейские немедленно прибыли на место происшествия. Поскольку двери были закрыты, а персонал заведения по требованию правоохранителей отказался их открыть, правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили в помещении более 30 посетителей и администрацию клуба.
Присутствующие были доставлены в территориальное управление полиции и правоохранители составили на них административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского). Нарушителям грозит штраф или до 15 суток админареста.
По факту шумной вечеринки в траурный день начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
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Він взагалі то по жінкам.
Та і тут він у косьтюмі))
2. Чому представники ТЦК не приїхали якраз тоді, коли це потрібно?
Тому не малиі наміру робити лишні рухи.)
Все як завжди.
Нічого дивного.
Все як завжди.
Не звертайте уваги.
"Поліцейські негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу".
Поліцейські мали право проводити обшукбез рішення суду, чи це не законно провели? Я так розумію, цей клуб приватна власність, чи ні?