Зеленський нагородив трьох офіцерів Повітряних Сил званням Героя України. ФОТОрепортаж

У День Повітряних Сил, одразу троє офіцерів отримали найвищу державну нагороду — звання Героя України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

"Тож щиро вітаємо полковника Євгена Булацика, підполковника Артема Мироненка та майора Дениса Юдіна із заслуженими нагородами! Рідним іще трьох наших полеглих побратимів — Дмитра Фішера, Павла Іванова, Вадима Мороза, які мужньо та героїчно боролися за Україну, Президент України Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка". 3 серпня 2025 року дві військові частини Повітряних Сил отримали бойові прапори та почесні найменування", - написали в ПС ЗСУ.

Також почесну відзнаку "За мужність та відвагу" вручено:

225-му зенітному ракетному полку Повітряних Сил;

19-тій окремій Південнобузькій бригаді радіо- і радіотехнічної розвідки Повітряних Сил;

14-тій зенітній ракетній Уманській бригаді Повітряних Сил.

Дивіться: Українські пілоти здійснили вже 28 тисяч бойових вильотів, - Зеленський вручив нагороди військовим Повітряних сил. ВIДЕО

Почесне найменування "Васильківський" отримав 38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил.

Крім того, десятки військовослужбовців Повітряних Сил були відзначені відомчими та державними нагородами, зокрема орденами "За мужність" та "Богдана Хмельницького".



