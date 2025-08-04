Зеленский наградил трех офицеров Воздушных Сил званием Героя Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
В День Воздушных Сил, сразу трое офицеров получили высшую государственную награду - звание Героя Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
"Поэтому искренне поздравляем полковника Евгения Булацика, подполковника Артема Мироненко и майора Дениса Юдина с заслуженными наградами! Родным еще трех наших павших побратимов - Дмитрия Фишера, Павла Иванова, Вадима Мороза, которые мужественно и героически боролись за Украину, Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда". 3 августа 2025 года две воинские части Воздушных Сил получили боевые знамена и почетные наименования", - написали в ВС ВСУ.
Также почетный знак отличия "За мужество и отвагу" вручен:
- 225-му зенитному ракетному полку Воздушных Сил;
- 19-й отдельной Южнобугской бригаде радио- и радиотехнической разведки Воздушных Сил;
- 14-й зенитной ракетной Уманской бригаде Воздушных Сил.
Почетное наименование "Васильковский" получил 38-й объединенный учебный центр Воздушных Сил.
Кроме того, десятки военнослужащих Воздушных Сил были отмечены ведомственными и государственными наградами, в частности орденами "За мужество" и "Богдана Хмельницкого".
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хлопці заробили свої нагороди!
але приймати їх з рук ухилянта і зрадника? - ну таке собі дійство....
не герой - але б кращє онуків на мороженку повів...
він вже з вами назавжди - не допомогли попередження...
така вже наша криворогата доля...
відгодували таки ***** зеленого два.
нікуди верховна Гнида без маминої сісі не ходить