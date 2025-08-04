Зеленский наградил трех офицеров Воздушных Сил званием Героя Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День Воздушных Сил, сразу трое офицеров получили высшую государственную награду - звание Героя Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

"Поэтому искренне поздравляем полковника Евгения Булацика, подполковника Артема Мироненко и майора Дениса Юдина с заслуженными наградами! Родным еще трех наших павших побратимов - Дмитрия Фишера, Павла Иванова, Вадима Мороза, которые мужественно и героически боролись за Украину, Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда". 3 августа 2025 года две воинские части Воздушных Сил получили боевые знамена и почетные наименования", - написали в ВС ВСУ.

Также почетный знак отличия "За мужество и отвагу" вручен:

225-му зенитному ракетному полку Воздушных Сил;

19-й отдельной Южнобугской бригаде радио- и радиотехнической разведки Воздушных Сил;

14-й зенитной ракетной Уманской бригаде Воздушных Сил.

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Почетное наименование "Васильковский" получил 38-й объединенный учебный центр Воздушных Сил.

Кроме того, десятки военнослужащих Воздушных Сил были отмечены ведомственными и государственными наградами, в частности орденами "За мужество" и "Богдана Хмельницкого".



