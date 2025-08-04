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Зеленский наградил трех офицеров Воздушных Сил званием Героя Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День Воздушных Сил, сразу трое офицеров получили высшую государственную награду - звание Героя Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

"Поэтому искренне поздравляем полковника Евгения Булацика, подполковника Артема Мироненко и майора Дениса Юдина с заслуженными наградами! Родным еще трех наших павших побратимов - Дмитрия Фишера, Павла Иванова, Вадима Мороза, которые мужественно и героически боролись за Украину, Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда". 3 августа 2025 года две воинские части Воздушных Сил получили боевые знамена и почетные наименования", - написали в ВС ВСУ.

Также почетный знак отличия "За мужество и отвагу" вручен:

  • 225-му зенитному ракетному полку Воздушных Сил;
  • 19-й отдельной Южнобугской бригаде радио- и радиотехнической разведки Воздушных Сил;
  • 14-й зенитной ракетной Уманской бригаде Воздушных Сил.

Смотрите: Украинские пилоты совершили уже 28 тысяч боевых вылетов, - Зеленский вручил награды военным Воздушных сил. ВИДЕО

Почетное наименование "Васильковский" получил 38-й объединенный учебный центр Воздушных Сил.
Кроме того, десятки военнослужащих Воздушных Сил были отмечены ведомственными и государственными наградами, в частности орденами "За мужество" и "Богдана Хмельницкого".

Награждение военных ВС

Награждение военных ВС
Награждение военных ВС

Автор: 

Зеленский Владимир (21425) награда (1834) Воздушные силы (2574)


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а чи є така людина яка бубу нагородить орденом героя Чонгару?
хлопці заробили свої нагороди!
але приймати їх з рук ухилянта і зрадника? - ну таке собі дійство....
не герой - але б кращє онуків на мороженку повів...
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04.08.2025 01:31 Ответить
Цирк. Коли кожну нiчь Киiв молотять в гiвно.
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04.08.2025 04:17 Ответить
ніхт чипатен бубен - царьонка!
він вже з вами назавжди - не допомогли попередження...
така вже наша криворогата доля...
відгодували таки ***** зеленого два.
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04.08.2025 05:11 Ответить
і мамка дєрьмак на фоні )

нікуди верховна Гнида без маминої сісі не ходить
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04.08.2025 08:21 Ответить
 
 