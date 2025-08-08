Наслідки ударів по Дніпропетровщині: РФ атакувала артилерією та БпЛА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували низку населених пунктів Дніпропетровської області.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Нікопольському районі атаковано Покровську, Мирівську та Марганецьку громади та райцентр. По території населених пунктів агресор бив FPV-дронами та артилерією.

Внаслідок обстрілу пошкоджено гуртожиток, 2 господарські споруди, 2 гаражі, авто. Понівечено три приватні будинки, один із них горів.

По Грушівській громаді, що на Криворіжжі, російська армія поцілила безпілотником. Виникла пожежа, яку вже приборкали.

