Последствия ударов по Днепропетровщине: РФ атаковала артиллерией и БПЛА. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в Никопольском районе атакованы Покровская, Мировская и Марганецкая громады и райцентр. По территории населенных пунктов агрессор бил FPV-дронами и артиллерией.
В результате обстрела повреждено общежитие, 2 хозяйственные постройки, 2 гаража, авто. Повреждены три частных дома, один из них горел.
По Грушевской громаде, что на Криворожье, российская армия попала беспилотником. Возник пожар, который уже укротили.
