РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
559 0

Последствия ударов по Днепропетровщине: РФ атаковала артиллерией и БПЛА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Никопольском районе атакованы Покровская, Мировская и Марганецкая громады и райцентр. По территории населенных пунктов агрессор бил FPV-дронами и артиллерией.

В результате обстрела повреждено общежитие, 2 хозяйственные постройки, 2 гаража, авто. Повреждены три частных дома, один из них горел.

По Грушевской громаде, что на Криворожье, российская армия попала беспилотником. Возник пожар, который уже укротили.

Читайте: РФ выпустила по Украине 108 шахедов, в том числе - реактивных. ПВО обезвредила 82 цели. ИНФОГРАФИКА

Обстрелы Днепропетровской области 8 августа 2025 года Что известно
Обстрелы Днепропетровской области 8 августа 2025 года Что известно
Обстрелы Днепропетровской области 8 августа 2025 года Что известно
Обстрелы Днепропетровской области 8 августа 2025 года Что известно
Обстрелы Днепропетровской области 8 августа 2025 года Что известно
Обстрелы Днепропетровской области 8 августа 2025 года Что известно

Автор: 

обстрел (28929) Днепропетровская область (4323) Никопольский район (367)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 