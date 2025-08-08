Последствия ударов по Днепропетровщине: РФ атаковала артиллерией и БПЛА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Никопольском районе атакованы Покровская, Мировская и Марганецкая громады и райцентр. По территории населенных пунктов агрессор бил FPV-дронами и артиллерией.

В результате обстрела повреждено общежитие, 2 хозяйственные постройки, 2 гаража, авто. Повреждены три частных дома, один из них горел.

По Грушевской громаде, что на Криворожье, российская армия попала беспилотником. Возник пожар, который уже укротили.

