Безпілотники атакували Саратов. Ймовірно, уражено НПЗ. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти неділі, 10 серпня 2025 року, дрони атакували російський Саратов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Як зазначається, ймовірно безпілотники уразили місцевий нафтопереробний завод.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
У Росавіації повідомляють, що аеропорт Саратова наразі не приймає та не відправляє рейси.
він несе Армагедон.
Хоч весільний, а з фугасом,
й робить з ванькой викрутаси.
Як моcкальль почує Вжика
Лишиться лише аджика
(https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 пісня "армагеДРОН")
Горящі НПЗ на кацапіі дуже піднімають настрій Украінцям 😕
Саме таких ударів найбільше
боїться путін.
Слава ЗСУ!