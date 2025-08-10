Безпілотники атакували Саратов. Ймовірно, уражено НПЗ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти неділі, 10 серпня 2025 року, дрони атакували російський Саратов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.





Як зазначається, ймовірно безпілотники уразили місцевий нафтопереробний завод.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У Росавіації повідомляють, що аеропорт Саратова наразі не приймає та не відправляє рейси.