12 людей постраждали внаслідок удару росіян по транспортній інфраструктурі Запоріжжя. ФОТОрепортаж

10 серпня російські війська завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожий удар по Запоріжжю. Один із районів задимлено. Попередньо, двоє постраждалих внаслідок ворожого удару по обʼєкту транспортної інфраструктури", - написав він.

Оновлення

Згодом Федоров уточнив, що постраждали 3 людини. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Станом на 18:52 повідомляється про 8 постраждалих внаслідок російської атаки, один з них у важкому стані.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Рятувальна операція продовжується.

Станом на 19:19 кількість постраждалих зросла до 12.

Рятувальники допомагають постраждалим внаслідок удару по Запоріжжі

Також читайте: Атака РФ по базі відпочинку на Запоріжжі: у лікарнях перебувають восьмеро поранених, двоє з них - у тяжкому стані, - ОВА

❗️Росія атакувала КАБами автовокзал в Запоріжжі!
показати весь коментар
10.08.2025 19:02 Відповісти
зато сьогодні наший дрончик з зарядом 4 кг за 2000 км у Комі на НПЗ зробив дірку в резервуарі з водою . бавовна
показати весь коментар
10.08.2025 19:03 Відповісти
зато яка дірка !
показати весь коментар
10.08.2025 19:14 Відповісти
 
 