12 людей постраждали внаслідок удару росіян по транспортній інфраструктурі Запоріжжя. ФОТОрепортаж
10 серпня російські війська завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури Запоріжжя.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожий удар по Запоріжжю. Один із районів задимлено. Попередньо, двоє постраждалих внаслідок ворожого удару по обʼєкту транспортної інфраструктури", - написав він.
Оновлення
Згодом Федоров уточнив, що постраждали 3 людини. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Станом на 18:52 повідомляється про 8 постраждалих внаслідок російської атаки, один з них у важкому стані.
Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості.
Всім постраждалим надається необхідна допомога.
Рятувальна операція продовжується.
Станом на 19:19 кількість постраждалих зросла до 12.
