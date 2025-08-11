870 6
Росіяни заявляють про атаку БпЛА на Москву
Ввечері 10 серпня Москву атакували безпілотник.
Про це заявив мер міста Сергій Собянін, передає Цензор.НЕТ.
Очільник столиці РФ тричі повідомляв, що сили ППО Міноборони "збили безпілотник, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".
