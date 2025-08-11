УКР
Росіяни заявляють про атаку БпЛА на Москву

Ввечері 10 серпня Москву атакували безпілотник.

Про це заявив мер міста Сергій Собянін, передає Цензор.НЕТ.

Очільник столиці РФ тричі повідомляв, що сили ППО Міноборони "збили безпілотник, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Дивіться: Безпілотники СБУ уразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. ВIДЕО

Повідомлення Собяніна про атаку БпЛА

Наші безпілотники повинні кожної ночі летіти на ту Мацкву!
11.08.2025 02:33 Відповісти
а вона шо недоторкана?
11.08.2025 02:44 Відповісти
Давайте по Капотні, не тільки ж Саратову чорне задимлєніє.
11.08.2025 02:47 Відповісти
а хлопок, хлопок був?
11.08.2025 02:50 Відповісти
брешуть, курносі - це точно не ми...
курять, собаки скажені, де щє не попало....
11.08.2025 03:06 Відповісти
 
 