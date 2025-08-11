УКР
Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у Нижньогородській області РФ. ВІДЕО+ФОТО

Зранку 11 серпня мешканці Нижньогородської області повідомили про вибухи, які пролунали в Арзамасі та Дзержинську. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами губернатора Гліба Нікітіна,  вночі БпЛА атакували  дві промислові зони у Нижньогородській області. 

"При відбитті в Арзамаському окрузі, на жаль, жертв і пошкоджень уникнути не вдалося. Один співробітник загинув на місці, двоє постраждалих доставлені до лікарні", - повідомив Нікітін.

За словами мешканців атаковано Арзамаський приладобудівний завод (АПЗ), який випускає прилади для авіаційної та космічної галузей.

Дзержинськ є містом-супутником обласного центру. Обидва ці міста відомі як важливі центри військової промисловості.

АПЗ - підприємство, що випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. Завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну та медичну техніку.

21 березня 2022 року підприємство увійшло до складу АТ Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

Через вторгнення Росії в Україну, підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Нової Зеландії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдано удару по Саратовському нафтопереробному заводу, - Генштаб

Арзамаський приладобудівний завод атаковано дронами
Пропав завод...
показати весь коментар
11.08.2025 06:44 Відповісти
Судячи з цього фото то згорів вщент
показати весь коментар
11.08.2025 06:45 Відповісти
Це точно. Хоч би не виставляли.
показати весь коментар
11.08.2025 06:52 Відповісти
Як пишуть песимісти 4 кг вибухівки? Нехіло.
показати весь коментар
11.08.2025 06:46 Відповісти
Ми з «хрущем» не спим ночами, лупим орків з почуттями.
За кожен день, що не з родиной, буду бити цих, тварин я.
Я шустріший байрактара, «Grand final» твого кошмара.
Добре віку вкоротиться, кому в рашці не сидиться.

https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 (пісня "армагеДРОН")
показати весь коментар
11.08.2025 07:03 Відповісти
Несколько окон выбито. Потужно
показати весь коментар
11.08.2025 07:04 Відповісти
Взагалі-то там дах пробито.
показати весь коментар
11.08.2025 07:10 Відповісти
Ну фасад лагодити теж головна біль.
показати весь коментар
11.08.2025 07:27 Відповісти
Єта "*** тваю мать" чи "п...издец"?
показати весь коментар
11.08.2025 07:35 Відповісти
 
 