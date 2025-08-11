Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у Нижньогородській області РФ. ВІДЕО+ФОТО
Зранку 11 серпня мешканці Нижньогородської області повідомили про вибухи, які пролунали в Арзамасі та Дзержинську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За словами губернатора Гліба Нікітіна, вночі БпЛА атакували дві промислові зони у Нижньогородській області.
"При відбитті в Арзамаському окрузі, на жаль, жертв і пошкоджень уникнути не вдалося. Один співробітник загинув на місці, двоє постраждалих доставлені до лікарні", - повідомив Нікітін.
За словами мешканців атаковано Арзамаський приладобудівний завод (АПЗ), який випускає прилади для авіаційної та космічної галузей.
Дзержинськ є містом-супутником обласного центру. Обидва ці міста відомі як важливі центри військової промисловості.
АПЗ - підприємство, що випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. Завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну та медичну техніку.
21 березня 2022 року підприємство увійшло до складу АТ Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".
Через вторгнення Росії в Україну, підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Нової Зеландії.
