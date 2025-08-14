Другий етап масштабної спецоперації: перекрито десятки каналів для ухилянтів, повідомлено про підозру понад 30 фігурантам. ФОТОрепортаж

Поліцейські перекрили десятки каналів незаконного переправлення осіб за кордон, проведено другий етап масштабної спецоперації. За одну добу оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції спільно з Держприкордонслужбою, прокурорами, ДБР та СБУ провели більше ніж 150 обшуків.

Як зазначається, наразі 34 фігурантам вже повідомлено про підозру, 8 з них затримано у процесуальному порядку. Орієнтовна сума коштів, яку планували отримати організатори "схем" від своїх "клієнтів", становить близько 500 тисяч доларів. Їм загрожує до девʼяти років увʼязнення.









































"Серед виявлених оборудок - оформлення фіктивних медичних документів та груп інвалідності, зняття з розшуку, внесення неправдивих відомостей до системи "Шлях", а також переправлення чоловіків призовного віку поза межами пунктів пропуску пішки, човном чи у схованках автомобілів. Зловмисники організовували "клієнтам" виїзд до Молдови, Румунії, Польщі, Словаччини та Білорусі. Вартість таких "послуг" залежала від способу переправлення та коливалася від 1 000 до 25 000 доларів з особи!!, - йдеться у повідомленні.

До прикладу, у Львівській області правоохоронці задокументували злочинну діяльність кількох груп, учасники якої оформлювали фіктивні медичні документи та організовували переправлення військовозобовʼязаних чоловіків поза офіційними пунктами пропуску за межі країни. Так, службовець одного з військових підрозділів за 4 000 доларів обіцяв "клієнту" зняти його з розшуку та забезпечити потрібний висновок ВЛК для безперешкодного виїзду до країн Європейського Союзу.

На Одещині ділки вигадували схеми з використанням морського транспорту, схованок в автомобілях і бронювання на підприємствах чоловіків, що підлягають мобілізації. Вартість "послуг" складала від 1 000 до 15 000 доларів.

На Закарпатті припинено функціонування кількох схем виїзду на території регіону. Так, в одному з епізодів правоохоронці за 10 метрів до кордону затримали 19 осіб, кожен з яких мав заплатити по 3 000 доларів. Інші злочинні групи діяли з використанням перевалочних баз, перевірених маршрутів через ліс та організовували переправлення чоловіків до Румунії, Словаччини чи Молдови. Свої "послуги" зловмисники оцінювали у суму - до 15 000 доларів з особи.

На Вінниччині фігуранти за 15 000 доларів з особи перевозили чоловіків призовного віку човнами через Дністер до Молдови.

На Івано-Франківщині ррганізатори незаконного перетину кордону переправляли "клієнтів" через лісові масиви до Румунії після "перетримки" в у місцевих готелях.

У Києві та області виявлено схеми з підробленням військово-облікових документів, оформленням фіктивних діагнозів та внесенням неправдивих даних у систему "Шлях".

На Миколаївщині серед ліквідованих "схем" виїзду - переправлення чоловіків у вантажівках серед товару, що рухалися до Молдови. Поліцейські затримали організатора "на гарячому" під час отримання 23 000 доларів за перетин кордон двох військовозобовʼязаних осіб.

"Під час проведення операції поліцейські також склали низку адміністративних протоколів з накладенням штрафів щодо правопорушників, які планували виїхати за межі України", - йдеться у повідомленні.

Наразі 34 особам оголошені підозри. Дії організаторів кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

- ст. 369-2 (Зловживання впливом);

- ст. 190 (Шахрайство);

- ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

- ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Також нагадується, що перший етап спецоперації відбувся на початку 2025 року. Тоді правоохоронці провели 600 обшуків по Україні й оголосили понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення осіб через держкордон.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до організації незаконних трансферів українських чоловіків призовного віку за межі країни.