Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
3 196 17

Второй этап масштабной спецоперации: перекрыты десятки каналов для уклонистов, о подозрении сообщено более 30 фигурантам. ФОТОрепортаж

Полицейские перекрыли десятки каналов незаконной переправки лиц за границу, проведен второй этап масштабной спецоперации. За одни сутки оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции совместно с Госпогранслужбой, прокурорами, ГБР и СБУ провели более 150 обысков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДСР Нацполиции.

Как отмечается, в настоящее время 34 фигурантам уже сообщено о подозрении, 8 из них задержаны в процессуальном порядке. Ориентировочная сумма средств, которую планировали получить организаторы "схем" от своих "клиентов", составляет около 500 тысяч долларов. Им грозит до девяти лет заключения.

Читайте: Переправляла людей через границу за $500: в Одессе разоблачили "таксистку", - ГПСУ. ФОТО

"Среди выявленных сделок - оформление фиктивных медицинских документов и групп инвалидности, снятие с розыска, внесение ложных сведений в систему "Шлях", а также переправка мужчин призывного возраста за пределами пунктов пропуска пешком, на лодке или в тайниках автомобилей. Злоумышленники организовывали "клиентам" выезд в Молдову, Румынию, Польшу, Словакию и Беларусь. Стоимость таких "услуг" зависела от способа переправки и колебалась от 1 000 до 25 000 долларов с человека!!!", - говорится в сообщении.

К примеру, во Львовской области правоохранители задокументировали преступную деятельность нескольких групп, участники которой оформляли фиктивные медицинские документы и организовывали переправку военнообязанных мужчин вне официальных пунктов пропуска за пределы страны. Так, служащий одного из военных подразделений за 4 000 долларов обещал "клиенту" снять его с розыска и обеспечить нужное заключение ВВК для беспрепятственного выезда в страны Европейского Союза.

В Одесской области дельцы придумывали схемы с использованием морского транспорта, тайников в автомобилях и бронирования на предприятиях мужчин, подлежащих мобилизации. Стоимость "услуг" составляла от 1 000 до 15 000 долларов.

На Закарпатье остановлено функционирование нескольких схем выезда на территории региона. Так, в одном из эпизодов правоохранители за 10 метров до границы задержали 19 человек, каждый из которых должен был заплатить по 3 000 долларов. Другие преступные группы действовали с использованием перевалочных баз, проверенных маршрутов через лес и организовывали переправку мужчин в Румынию, Словакию или Молдову. Свои "услуги" злоумышленники оценивали в сумму - до 15 000 долларов с человека.

В Винницкой области фигуранты за 15 000 долларов с человека перевозили мужчин призывного возраста лодками через Днестр в Молдову.

На Ивано-Франковщине ррганизаторы незаконного пересечения границы переправляли "клиентов" через лесные массивы в Румынию после "передержки" в в местных гостиницах.

В Киеве и области выявлены схемы с подделкой военно-учетных документов, оформлением фиктивных диагнозов и внесением ложных данных в систему "Шлях".

Также читайте: Спрятали трех мужчин в грузовиках для переправки в Румынию: в Одесской области задержали отца и сына, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Николаевщине среди ликвидированных "схем" выезда - переправка мужчин в грузовиках среди товара, которые двигались в Молдову. Полицейские задержали организатора "на горячем" во время получения 23 000 долларов за пересечение границы двух военнообязанных лиц.

"Во время проведения операции полицейские также составили ряд административных протоколов с наложением штрафов в отношении правонарушителей, которые планировали выехать за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас 34 лицам объявлены подозрения. Действия организаторов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

- ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

- ст. 190 (мошенничество);

- ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

- ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

Также напоминается, что первый этап спецоперации состоялся в начале 2025 года. Тогда правоохранители провели 600 обысков по Украине и объявили более 60 подозрений организаторам и участникам за незаконную переправку лиц через госграницу.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к организации незаконных трансферов украинских мужчин призывного возраста за пределы страны.

Нацполиция (16698) уклонисты (1038)
Топ комментарии
+15
Слово " ухилянт" вигадано оп для дегенератів,щоб було як виправдати ту свору мусорів,прокурорів яка дававши присягу захищати народ України сидить в тилу, та ловить той самий народ,який має захищати. Ніхто немає морального права називати людину " ухилянтом".
показать весь комментарий
14.08.2025 14:02 Ответить
+10
рашка: нарощує виробництво дронів, ракет, ***********, зброї.
Україна: посилює вилов "ухилянтів".

Так переможемо...
показать весь комментарий
14.08.2025 13:58 Ответить
+5
А если Вас без оснований назовут Мудаком? вам понравиться?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рашка: нарощує виробництво дронів, ракет, ***********, зброї.
Україна: посилює вилов "ухилянтів".

Так переможемо...
показать весь комментарий
14.08.2025 13:58 Ответить
Слово " ухилянт" вигадано оп для дегенератів,щоб було як виправдати ту свору мусорів,прокурорів яка дававши присягу захищати народ України сидить в тилу, та ловить той самий народ,який має захищати. Ніхто немає морального права називати людину " ухилянтом".
показать весь комментарий
14.08.2025 14:02 Ответить
Я так розумію вам не подобається як вас називають "ухилянтом" ?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:09 Ответить
А если Вас без оснований назовут Мудаком? вам понравиться?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:18 Ответить
А тобі сподобається якщо тебе називатимуть ЗЕленим лайном?)) чим ти по суті є...
показать весь комментарий
14.08.2025 14:19 Ответить
Ухилян це мусор , прокурррчик , і шобло яке просрочений забронював в поперек заеону щоб мародерити на крові
показать весь комментарий
14.08.2025 16:08 Ответить
Я так розумію почали подавати голос ті кого називають "ухилянтами"? Співчуваю навіть розуму дотепно відповісти нема.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:24 Ответить
Кримські мусора та прокурори теж давали присягу. Лиш одиниці про це згадали у 14-му році.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:28 Ответить
Як мухи на лайно відразу набігають ждуни та ухилянти.Мерщій до військоматів,гидото!!
показать весь комментарий
14.08.2025 14:17 Ответить
Це ти звертаєшся до чинуш, прокурорів, мажорів, тцкунів, мусорів та іншої броньованої мразоти? Чи до них сцикотно?
показать весь комментарий
14.08.2025 17:09 Ответить
Звертаюся до тих,хто повинен цим займатися,А ти,лайно, пішло сам знаєш куди!
показать весь комментарий
14.08.2025 17:16 Ответить
Жінка ухилянта має чесно глянути в дзеркало : її позиція це співучасть, бо ухилення від мобідізації це злочин, що тягне за собою адмінистративну та кримінальну відповідальність. --Ось такими ЗЕпостами пестрить інтернет зараз... Українці за крок від 37-го року коли в НКВД давали свідчення на рідних... Це ось справжня ЗЕкраїна сьогодення...
показать весь комментарий
14.08.2025 14:17 Ответить
Так їх, паскудників, закон один для всіх!
показать весь комментарий
14.08.2025 14:24 Ответить
А в Одесі сьогодні вперше зафіксовано факт Соціальної Підтримки (СП) від ТКЦ
показать весь комментарий
14.08.2025 14:26 Ответить
В той час,коли жертвуючи своїм життям ,бійці,,Азову,,ліквідують прорив кацапоорди під Покровськом,свинопаси,як щурі, тікають від ТЦК,вважаючи,що вони розумніші за інших і їхнє життя, цінніше за життя наших героїв!
показать весь комментарий
14.08.2025 17:24 Ответить
Пердьож в тазік з водою. Побриють і відустять. Головне картинка для генпрокурора і ЗЕ
показать весь комментарий
14.08.2025 14:39 Ответить
 
 