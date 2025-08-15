Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією, пошкоджено будинки, лінії електропередач. ФОТОрепортаж
Ввечері та вранці росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
FPV-дронами та артилерією ворог поцілив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Внаслідок атаки пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач.
"За уточненою інформацією, через учорашній удар КАБами по Межівській громаді постраждав 55-річний чоловік. Понівечені інфраструктура, житлові будинки – по 5 багатоквартирних і приватних. Побиті 16 гаражів, зачепило лінію електропередач", - повідомив Лисак.
