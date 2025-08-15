Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією, пошкоджено будинки, лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Ввечері та вранці росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

FPV-дронами та артилерією ворог поцілив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Внаслідок атаки пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач.









"За уточненою інформацією, через учорашній удар КАБами по Межівській громаді постраждав 55-річний чоловік. Понівечені інфраструктура, житлові будинки – по 5 багатоквартирних і приватних. Побиті 16 гаражів, зачепило лінію електропередач", - повідомив Лисак.







Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни били по Нікопольщині та Синельниківщині: пошкоджено заклад освіти, підприємство, пожежну частину, спортклуб, аптеку та магазин. ФОТОрепортаж