Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією, пошкоджено будинки, лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Ввечері та вранці росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

FPV-дронами та артилерією  ворог поцілив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Внаслідок атаки пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач.

Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина

"За уточненою інформацією, через учорашній удар КАБами по Межівській громаді постраждав 55-річний чоловік. Понівечені інфраструктура, житлові будинки – по 5 багатоквартирних і приватних. Побиті 16 гаражів, зачепило лінію електропередач", - повідомив Лисак.

Синельниківщина
Синельниківщина
Синельниківщина

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни били по Нікопольщині та Синельниківщині: пошкоджено заклад освіти, підприємство, пожежну частину, спортклуб, аптеку та магазин. ФОТОрепортаж

Дніпропетровська область (4137) Нікопольський район (384) Синельниківський район (178)
Де легкомоторні літаки? Це найкращій захист від ударних дронів. Верховний думає тільки за свої офшори?
